Ако вас "упецају" да носите ово током вожње слиједе драконске казне

21.01.2026

10:03

Ако вас "упецају" да носите ово током вожње слиједе драконске казне
Фото: Unsplash

Возач у дебелој зимској јакни, или капуту није безбједан. Бројни креш тестови су указали да сигурносни појас губи функцију уколико није правилно везан, односно уколико не држи чврсто појас возача. Казне могу за овај прекршај у Шпанији су драконске - до 200 евра!

Приликом судара возач ризикује да излети из седишта, а када се притом отвори ер-бег, који се "лансира" брзином од око 350 километара на сат, повреде могу бити кобне. Чак је један тест, при брзини од само 16 километара на сат указао на велику опасност уколико су возач и дијете у дебелим јакнама, односно непрописно везани. Такође, зимске јакне су често "пуњене", па у случају екстремног кочења, појас може да се уреже у желудац и изазове кобно унутрашње крварење.

Зато су, кроз закон, Шпанци одлучили да јасно предоче возачима опасност. Додају да возач мора да на себи носи одјећу која омогућава слободу кретања и гарантује безбједност. У Србији већина возача нема свијест о овој опасности, а препоручује се свима да, ако возе у дебелим јакнама, појас провуку до појаса.

(Телеграф.рс)

