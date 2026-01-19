Који половњаци су били најтраженији прошле године?

19.01.2026
Продаја половних аутомобила из увоза у Србији током 2025. године порасла је за готово девет одсто у односу на 2024. годину, док су просјечне цијене половњака биле у просјеку пет одсто више него годину дана раније, показује истраживање сајта Половни аутомобили.
Упркос расту цијена, интересовање купаца није ослабило, а тржиште половних возила је забиљежило једну од најдинамичнијих година у посљедњем периоду.
Истраживање је обухватило продајне резултате половних аутомобила први пут регистрованих у Србији током 2025. године, прикупљене у сарадњи са ЦУБЕ тимом, кретање просјечних цијена половних аутомобила оглашених на сајту, као и интересовање купаца када је ријеч о моделима, брендовима и врстама погонског горива.
Током 2025. године у Србији је регистровано 144.175 половних аутомобила из увоза, док је годину дана раније та цифра износила 132.340 возила. Раст од готово девет одсто представља наставак опоравка започетог у 2024. години, али и јасан сигнал да се тржиште половњака у Србији стабилизовало и ушло у фазу снажнијег раста, наводи се у истраживању.
Цијене половњака у Србији такође су наставиле да расту. Просечне цене свих путничких возила оглашених на сајту Половни аутомобили старости до 20 година (категорија која је најтраженија на порталу) порасле су за нешто више од пет одсто у односу на 2024. годину. Просјечне цијене оглашених половњака биле су у благом паду у првих пет мјесеци прошле године, али је од маја поново дошло до раста, што указује на нешто већу потражњу у другој половини 2025. године.
Што се тиче модела, навике купаца половних аутомобила у Србији нису се значајније мијењале ни током 2025. године. Међу најпродаванијим брендовима и даље доминирају европски произвођачи, прије свих њемачки, са Фолксвагеном на првом месту, иза којег следе Ауди, Пежо, Опел и BMW. Занимљив је податак да листа пет најпродаванијих модела изгледа идентично као и у 2024. години. Прво мјесто чврсто држи Фолксваген Голф, а даље га прате Поло, Пасат, Ауди А4 и Опел Астра.
Ипак, подаци о интересовању корисника сајта Половни аутомобили откривају да се структура претрага дјелимично разликује од структуре продаје. Током 2025. године највише прегледа имали су модели Ауди А4 и Ауди А6, затим BMW 320, Ауди А3 и Голф 6. Ови подаци говоре да купци често разматрају и моделе из вишег сегмента, чак и када се одлуче за рационалније опције.
Као што купци не одступају од одређених брендова и модела, тако се и даље већински опредјељују за возила са дизел агрегатима, која чине 59 одсто укупне продаје половњака из увоза. Бензинци учествују са 33 одсто, док хибридна возила чине нешто више од четири одсто укупне продаје.
Остале врсте погона чине занемарљив део тржишта, што још једном потврђује да је интересовање за електричне половњаке и даље јако мало. Оно што је приметно јесте да полако расте интересовање за половњаке са бензинским моторима (њихова продаја порасла за око четири одсто у односу на 2024. годину), који су рецимо доминантни када је ријеч о продаји нових возила.
„Судећи по тренутним показатељима и доступним подацима, постоји реална могућност да 2026. година донесе даљу стабилизацију тржишта и раст продаје половних возила. Посљедње информације које долазе од неких великих европских огласника говоре да се цене половњака на територији ЕУ смирују и да су чак у паду у неким сегментима, што би могло додатно да допринесе стабилној понуди и реалнијим ценовним оквирима на нашем тржишту. Наравно, све под условом да не дође до већих промјена и неизвјесности када је у питању укупна геополитичка ситуација“, закључују истраживачи сајта Половни аутомобили.
