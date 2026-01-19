Тијесто неће упити ни кап уља приликом пржења захваљујући једном трику

Извор:
Крстарица
19.01.2026
12:28
Коментари:0
Пржено тијесто, као што су уштипци или мекике, чест су избор домаћица за јутарњи или вечерњи оброк. Ипак, оно с чим се често суочавају и што не знају како једноставно да ријеше јесте вишак масти или уља које упију ова пецива.
Међутим, постоје два једноставна трика која ће вам помоћи да ваше пржено тијесто не упије ни кап масти или уља.
1. Сода бикарбона/прашак за пециво + вруће уље
Један од најједноставнијих начина за припремање идеалних уштипака и мекика је употреба соде бикарбоне или прашка за пециво, које ћете просијати заједно са брашном. На тај начин тесто неће упијати вишак масноће код пржења у дубоком уљу.
Кључ је у температури: Да тијесто не би било масно, уље у коме ћете га пржити требало би да буде добро загријано. Када је уље довољно загријано, оно у тренутку затвара тијесто и не дозвољава му да упије вишак масноће, већ га само облаже хрскавом корицом.
2. Ракија (или рум) – стари бакин трик
Провјерен начин да тијесто које пржите не упије много уља или масти јесте да док месите тијесто у њега додате чашицу ракије. Када умутите брашно, јаја, млијеко и остале састојке које користите за припрему, у све то додајте чашицу ракије.
Ефекат: Уштипци неће покупити ни кап масноће! Ово је стари трик које су још наше баке користиле, али данас је помало заборављен. Не морате да бринете јер се укус ракије уопште неће осјетити, а послужиће да пржено тијесто не буде превише масно. Уколико ипак желите да додате арому тијесту, а у исто вријеме искористите трик са алкохолом, можете додати исту мјеру рума.
