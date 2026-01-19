У воду за чишћење подова додајте овај зачин и кућа ће мирисати данима

Извор:
Било у облику пецива, као прелив на мусли или као додатна арома кафи, цимет је један од наших најпопуларнијих зачина. Волимо зачин коре цимета, посебно у хладној сезони. Али да ли сте знали да је цимет такође одлично средство за чишћење? Овдје можете прочитати како функционише и шта може да уради прах у води за брисање подова..
Цимет се вијековима користио у ароматичне сврхе. Осим што има фантастичан укус и мирис, има и природно антибактеријско дејство. Када се користи као средство за чишћење, зачин може да убије до двадесет различитих врста бактерија. Природни производ је њежан на површини и не лијепи се за под и не губи боју. Родитељи не морају да брину ако њихова дјеца дођу у контакт са водом за брисање јер је потпуно безбједна за дјецу.
Вода са циметом за прање пода се брзо припрема. Једноставно додајте мало цимета у праху у канту воде. Алтернативно, можете прокувати потребну количину воде са неколико штапића цимета, а затим је додати у канту за чишћење. За јаче рјешење користите етерично уље цимета. У воду треба додати око 20 капи. Затим можете очистити под као и обично и једноставно оставити да се осуши. Ова врста чишћења се препоручује једном недјељно. И најбољи дио: послије сваког брисања ваш стан дивно мирише на цимет.
Да ли сте одушевљени пријатним мирисом воде са циметом у свом стану и жељели бисте да вам кућа овако мирише чешће? Затим ставите мало цимета у нову врећу за усисивач. Када усисавате, мирис ће се такође пријатно ширити кроз ваша четири зида.
