У воду за чишћење подова додајте овај зачин и кућа ће мирисати данима

Извор:

Крстарица

19.01.2026

09:18

Фото: Pixabay

Било у облику пецива, као прелив на мусли или као додатна арома кафи, цимет је један од наших најпопуларнијих зачина. Волимо зачин коре цимета, посебно у хладној сезони. Али да ли сте знали да је цимет такође одлично средство за чишћење? Овдје можете прочитати како функционише и шта може да уради прах у води за брисање подова..

Зашто би цимет требало користити као средство за брисање

Цимет се вијековима користио у ароматичне сврхе. Осим што има фантастичан укус и мирис, има и природно антибактеријско дејство. Када се користи као средство за чишћење, зачин може да убије до двадесет различитих врста бактерија. Природни производ је њежан на површини и не лијепи се за под и не губи боју. Родитељи не морају да брину ако њихова дјеца дођу у контакт са водом за брисање јер је потпуно безбједна за дјецу.

Сцена

Драма на концерту Бијелог Дугмета: Музичар повриједио главу

Цимет у води за чишћење – ево како дјелује

Вода са циметом за прање пода се брзо припрема. Једноставно додајте мало цимета у праху у канту воде. Алтернативно, можете прокувати потребну количину воде са неколико штапића цимета, а затим је додати у канту за чишћење. За јаче рјешење користите етерично уље цимета. У воду треба додати око 20 капи. Затим можете очистити под као и обично и једноставно оставити да се осуши. Ова врста чишћења се препоручује једном недјељно. И најбољи дио: послије сваког брисања ваш стан дивно мирише на цимет.

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица о захтјеву опозиције: Десетине хиљада аката не могу бити поништене

Зашто би требало да ставите и цимет у свој усисивач

Да ли сте одушевљени пријатним мирисом воде са циметом у свом стану и жељели бисте да вам кућа овако мирише чешће? Затим ставите мало цимета у нову врећу за усисивач. Када усисавате, мирис ће се такође пријатно ширити кроз ваша четири зида.

