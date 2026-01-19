Ово су симптоми болести од које је умро Мика Алексић

Извор:
Редитељ и власник школе глуме Мирослав Мика Алексић преминуо је синоћ, 18. јануара, у Београду.
Подсјетимо, Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Мирослава Мике Алексића за кривична дјела напаствовања и недозвољене полне радње, које је починио над седам дјевојака, које су похађале његову школу глуме.
Прва је Алексића пријавила глумица Милена Радуловић, послије чега је исто учинила и њена колегиница Ива Илинчић.
У јуну претходне године, рочиште је одложено због изостанка Алексића, односно због његовог здравственог стања, а како је рекао његов адвокат Зоран Јаковљевић тада, он се тада налазио у полусвјесном стању као да је апсолутно непокретан.
