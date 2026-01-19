Logo
Ово су симптоми болести од које је умро Мика Алексић

19.01.2026

09:09

Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање
Редитељ и власник школе глуме Мирослав Мика Алексић преминуо је синоћ, 18. јануара, у Београду.

Подсјетимо, Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Мирослава Мике Алексића за кривична дјела напаствовања и недозвољене полне радње, које је починио над седам дјевојака, које су похађале његову школу глуме.

Милена Радуловић

Сцена

Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић

Прва је Алексића пријавила глумица Милена Радуловић, послије чега је исто учинила и њена колегиница Ива Илинчић.

У јуну претходне године, рочиште је одложено због изостанка Алексића, односно због његовог здравственог стања, а како је рекао његов адвокат Зоран Јаковљевић тада, он се тада налазио у полусвјесном стању као да је апсолутно непокретан.

Болест од које је умро Мика Алексић

Рак дебелог цријева је познат и као колоректални канцер и трећи је најчешћи рак код мушкараца и жена.

Рак дебелог цријева је чешћи него што људи мисле, што може довести до заблуде.

Знаци и симптоми колоректалног карцинома зависе од локације канцера, колико је напредовао и како то утиче на органе и ткиво.

Кишоран паре новац долари

Занимљивости

Један хороскопски знак улази у златно доба, новац ће му падати с неба

Само један знак или симптом можда неће бити довољан за одређивање узрока, али ако је присутно неколико симптома, љекар може боље схватити потенцијални узрок.

Симптоми рака дебелог цријева:

  • Необјашњиви губитак тежине - 10 и више килограма током шест мјесеци без дијете и вјежбања.
  • Умор, слабост, исцрпљеност без неког посебног разлога - умор који не пролази чак ни након спавања или одмора.
  • Грчеви и болови у стомаку - болови који се појаве изненада и трају неко вријеме.
  • Крв у столици - на тоалет папиру остаје крв или је столица тамне боје.
  • Промјене у столици - необјашњив затвор или пролив, затим столица је ријетка и садржи трагове крви, преноси "атласклиника".

