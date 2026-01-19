Logo
Колапс након тешке несреће: Поремећен саобраћај више од 200 возова

Извор:

Танјуг

19.01.2026

09:02

Коментари:

0
Хаос у жељезничком саобраћају након несреће у Шпанији
Фото: Carlos Luján/Tanjug/AP

Због жељезничке несреће у близини града Адамуз у Кордоби у Шпанији у којој је погинуло најмање 39 људи, дошло је до поремећаја жељезничког саобраћаја у цијелој земљи, при чему је више од 200 возова погођено поремећајем.

Очекује се да измјене трају најмање до краја дана, преноси телевизија Еспања.

Конкретно, неће бити саобраћаја на брзим пругама између Мадрида и андалузијских градова Севиље, Кордобе, Малаге и Уелве.

Обустављено је свих 113 дневних вожњи брзим возом између Мадрида и Андалузије које обављају три компаније, али настављају се услуге на средњим и дугим релацијама.

До несреће је дошло јуче када су два вагона искочила из шина.

Број жртава могао би бити поново повећан у наредним сатима, јер је један од исклизнулих вагона ''тешко оштећен'', рекао је предсједник регионалне владе Андалзуије Хуанма Морено.

Један од погинулих је и машиновођа.

Андалузијска регионална влада затражила је интервенцију Војне јединице за ванредне ситуације како би помогла у спасилачким напорима, а извори из Владине делегације потврдили су да је војни контингент већ на путу до тог подручја.

Несрећа се догодила око 19.45 часова у граду Адамус у јужној шпанској покрајини Андалузија, када је воз из Малаге за Мадрид искочио из шина и упао на сусједни колосијек гдје се налазио воз који је из Мадрида ишао за Уелву, што је довело до тога да и други воз искочи из шина.

До несреће је дошло на дионици пруге која је реновирана у мају прошле године, при чему је воз који је искочио из шина био ''релативно нов'', односно стар четири године.

Узрок исклизнућа из шина тренутно није познат.

Тагови:

Шпанија

жељезничка несрећа

Коментари (0)
