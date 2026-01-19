Logo
Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

19.01.2026

08:47

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити
Фото: АТВ

Према евиденцијама Фонда у Матичној евиденцији осигураника У статусу добровољног осигураника у Српској је, тренутно, евидентирано 1.630 уплатилаца.

У Фонду ПИО истичу да добровољно осигурање, најчешће, уплаћују особе којима до испуњења услова за остваривање права на пензију недостаје одређени, најчешће краћи период стажа.

– Особа која није осигураник у обавезном осигурању може да се осигура на добровољно осигурање под условима да има пребивалиште на територији Српске или територији Брчко Дистрикта, да има општу здравствену способност и да је старије од 15, односно, млађа од 65 година живота – кажу за Српскаинфо у овом фонду.

Објашњавају да се статус осигураника у добровољном осигурању стиче подношењем захтјева, а да га утврђује га Фонд ПИО својим рјешењем.

Хамид

Друштво

Сви гледају у трактор вриједног младића, а он слави жену која му је промијенила живот

– Добровољно осигурање може престати на захтјев осигураника, као и у случају да осигураник не уплати допринос за 3 мјесеца узастопно, и то од првог дана у мјесецу за који није уплаћен допринос – истичу из овог фонда и додају да особа која се налази на редовном школовању, не може бити осигураник у добровољном осигурању.

– Добровољно осигурање најчешће уплаћују особе које су остале без запослења или су имале прекиде у радном стажу. Највећи број осигураника у добровољном осигурању чине особе старије од 50 година живота, које се за овај вид осигурања одлучују како би допунила недостајући стаж и стекла услове за остваривање права на пензију – кажу у Фонду ПИО.

Минимална мјесечна обавеза осигураника у добровољном осигурању по основу доприноса за ПИО, у 2025. износи 238,21КМ. Горња граница доприноса коју осигураник може уплатити није одређена, и сам осигураник бира да ли ће уплаћивати већи износ од оног који је прописан као минималан.

Тагови:

doprinosi

Fond PIO

