Смањена просјечна плата у ФБиХ

Према подацима Федералног завода за статистику, просјечна мјесечна плата која је исплаћена у новембру прошле године мања је у односу на октобар.
Како се наводи у овим подацима, просјечна мјесечна плата по запосленом у новембру 2025. године износила је 1.622 КМ и номинално је нижа за 0,6 одсто, а реално за један одсто у односу на претходни мјесец.
"Највеће смањење просјечне мјесечне исплаћене нето плате у новембру забиљежено је у дјелатности здравствене и социјалне заштите за 7,9 одсто, пољопривреди, шумарству и риболову за 6,4 одсто и производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији за 5,7 одсто", навели су из Федералног завода за статистику.
Додали су да је у новембру највеће повећање просјечне мјесечне исплаћене нето плате забиљежено у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности за 3,3 одсто.
Адмир Чавалић, економиста и предсједник Одбора за економску и финансијску политику Представничког дома Парламента ФБиХ, казао је за "Независне новине" да је тешко тражити разлоге за смањење плате, јер је ријеч о једном мјесецу.
"Видјећемо даље шта ће се дешавати и каква ће бити статистика. Међутим, могуће је претпоставити да се тај потенцијал од јануара прошле године око изузетног раста просјечних плата, прије свега због раста минималне плате, једноставно потрошио у новембру прошле године. Такође, имали смо чињеницу да је дошло до пада стопе доприноса, што је погурало могућности за раст нето плата, али изгледа да су та два фактора постала прошлост у смислу очекивања, иницијатива и могућности привредних субјеката", нагласио је Чавалић.
Према његовим ријечима, након брзог раста просјечних плата, што је евидентирано и у свјетској статистици, изгледа да је тај потенцијал раста успорио или нестао.
"Видјећемо какви ће подаци бити за децембар прошле године, али и јануар ове. Јануар и иначе није мјесец који нуди толико оптимизма када је ријеч о економским индикаторима од запослености па до раста плата", истакао је Чавалић.
Крајем прошле године је Савез самосталних синдиката БиХ предложио да минималне плате буду од 1.200 до 1.600 КМ, међутим то није добило подршку социјалних партнера.
Њихов нови приједлог је био да минимална плата буде на нивоу 70 одсто просјечне плате у ФБиХ, што је око 1.120 КМ, али ни тај приједлог није добио подршку, па је од 1. јануара ове године минимална плата повећана за 27 КМ и износио 1.027 КМ.
Годину дана прије тога, минимална плата у овом ентитету износила је 596 КМ.
