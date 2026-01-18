”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

18.01.2026
21:00
Коментари:3
”Дошли смо у ситуацију да ви тражите укидање свих одлука, да борци, инвалиди и пензионери врате оно што су добили”, рекао је мандатар за састав Владе Републике Српске Саво Минић на приједлог закључака које је у процедуру упутио посланик Народног фронта Жељко Дубравац.
Он је у име посланичке групе Народни фронт предложио закључак Народној скупштини да Влада поништи сва правна акта која су усвојена откад је ту позицију преузео Саво Минић.
”НСРС задужује Владу да поништи сва правна акта у периоду од 2. септембра 2025. године до дана доношења одлуке НСРС о избору Владе Републике Српске. Овај закључак ступа на снагу даном доношења”, стоји у закључку.
”Не могу још увијек да дођем себи. Свјесни сте да то значи, Влада је предложила и донијели смо одлуке о платама запослених у културу, образовању, родитељи са четворо или више дјеце, донијели смо буџет, исплатили плате, пензије, да ли сте свјесни да подржавањем овога изазивате општи хаос и престанак функционисања правног живота у Српској. Драго ми је јер се ово неће десити. Као некоме ко припада СНСД-у то што ви након овога ову НСРС користите да позивате на подршку Блануши, а мој колега и предсједник Републике Српске (Синиша Каран) који је побиједио, који је побиједио, не смије се огласити да је жив. 30.000 КМ је добио казни јер се негдје појавио као министар, само зато што дише, што је жив. А ми овдје дођемо у ситуацију да се тражи укидање свих одлука Владе, да борци, инвалидиди и пензионери, врате оно што су добили. Да ли сте ви свјесни, ово је самоуништење. Мислите ли да преко овога можемо тек тако прећи. Ово је потписано!”; рекао је Минић и рекао да ко стоји иза овога, није његов пријатељ”, поручио је Минић.
Он је истакао да је ово класично самоуништење Републике Српске и позвао опозиционаре да се ограде од овог приједлога закључка.
”Ваша странка је преживјела харикири од међународне заједнице, учествовала у стварању Српске. Је ли могуће да ви ћутите на ово и да ћете пустити да ово прође у јавности,а да се не оградите. Ово није безазлено. Јесте ли свјесни шта ово за собом повлачи. Ово нису радили највећи непријатељи Српске, ово ни Уставни суд БиХ неће учинити Српској”, рекао је Минић.
Нови-стари министар унутрашњих послова Жељко Будимир коментарисао је приједлог Дубравца и поручио да то ни политичко Сарајево није тражило од Републике Српске.
