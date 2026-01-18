Минић: Влада ће завршити пројекте у Бањалуци које град није могао

Извор:
18.01.2026
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да опозиција константно износи неистине и да њихова дискусија на посебној сједници Народне скупштине не одговара реалности, нити теми, те поручио да би требало јасније да погледа резултате и предложене кандидате за министре.
"Све моје колеге, које су до сада биле у Влади имају захвалност за оно шта су радили. Да ли је могуће да нико од опозиције није похвалио то што људи долазе као нови министри из реалног сектора", рекао је Минић на посебној сједници Народне скупштине о избору нове Владе Републике Српске.
Он је указао да је опозиција упутила критике и на рад и приједлог Борачке организације Републике Српске да Радан Остојић буде министар рада и борачко-инвалидске заштите.
"Немојте то да радите, то није у раду. Немојте да гледамо ко је гдје био тада", поручио је Минић посланицима опозиције.
Он је рекао да тражи од свих министара да буду максимално посвећени послу, те да морају показати шта могу урадити.
"Имамо два нестраначка министра. То треба поздравити. Ми смо имали критике због тога", рекао је Минић.
Он је истакао да се посебна сједница Народне скупштине одржава данас како би министри већ сутра радили у пуном капацитету.
Осврћући се на критике на рад и избор Владе представника Покрета сигурна Српска, Минић је рекао да је управо Влада преузела бројне пројекте које Бањалука није могла да заврши.
"Средите Бањалуку и онда говорите како треба", нагласио је Минић.
Он је критиковао представнике опозиције који лоше говоре о Републици Српској у медијима у Федерацији БиХ.
"Не причате о томе како је изабрана Влада ФБиХ и како се бирају министри. Не можете да говорите лоше о отаџбини", поручио је Минић.
