Коначно се пуни Билећко језеро

Аутор:

Теодора Бјелогрлић

18.01.2026

19:29

Коментари:

0
Bilećko jezero
Фото: ATV

Почетак нове године донио је скоро пуну билећку акумулацију, управо то су дуго чекали челници Хидроелектрана на Требишњици.

На југ су се слиле рекордне количине падавина, у појединим дијеловима преко 400 литара по метру квадратном.

Вода која долази са Горњих Хоризоната последњих дана, знатно поправља стање билећке акумулације.

Кота језера тренутно је на око 380 метара над морем. До пуне акумулације недостаје још око 17 метара. Ипак, у Хету су задовољни.

"Мислим да ћемо до краја јануара завршити са котом нешто већом од планске, али у овом моменту морам да наговијестим да имамо 17 метара празног акумулационог простора у хидроакумулацији Билећа,и она нема рећим пуњења као што је имала у претходном периоду", каже Илија Таминџија, извршни директор за производњу и управљање у ХЕТ-у.

Да су временски екстреми све израженији, потврђују и у Метеоролошкој станици у Требињу. Овдје свакодневно пристижу подаци из читаве Источне Херцеговине. Кажу нам да се, последњих година, хидрологија много промијенила.

"Или је дефицит падавина или екстремне количине падавина. Ми не сада да смо задовољили мјесечне количине падавина, него су ове већ сада знатно изнад просјека", рекао је Предраг Паликућа, Метеоролошка станица Требиње.

Двије узастопно лоше хидролошке године, смањиле су прошлогодишњи ХЕТ-ов план производње. Произведено је око за око 800 гигават часова, што је за 300 мање од плана.

Због нестабилног рада Термоелектране Угљевих и великих потреба Електроенергетског система, агрегати ХЕТа од почетка године раде пуном паром.

"Интерес Електропривреде јесте да има већу залиху воде и енергије у акумулацији Билећа. То је сигурност електроенергетског система и сигурност напајања свих потрошача у Електропривреди Републике Српске. Њена потрошња, воде у акумулацији, производња у Хидорелектрани Требиње, Дубровник и Чапљина, ће зависити од стабилног рада Термоелектрана у електроенергетском систему Српске", каже Таминџија.

У нову годину ХЕТ је кренуо амбициозно, са стандардним планом производње око 1.100 гигават часова. Таминџија не крију да ће коначни резултат, као и до сада, у највећој мјери зависити од хидрологије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Bilećko jezero

Билећа

Електропривреда Републике Српске

