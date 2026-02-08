"Марта" разара европску државу: Има мртвих, војска на ногама, проглашена национална узбуна

Извор:
08.02.2026
Олуја Марта, која је захватила Шпанију, изазвала је тешке посљедице, укључујући смрт двије особе, хиљаде евакуација и затварање стотина путева, преноси шпански портал "20 minutos".
Поплаве су погодиле бројна подручја, док је више регија стављено у стање приправности због најављених нових падавина.
Олуја је стигла на Иберијско полуострво након претходног невремена изазваног олујом Леонардо, доносећи обилну кишу и јак вјетар.
У посљедњим сатима потврђено је да су двије особе изгубиле живот. Једна од жртава је возач машине за чишћење снијега, стар око 40 година, који је погинуо када је његово возило слетјело с пута у јужном дијелу покрајине Авила. Друга жртва је 35-годишња жена која је страдала у саобраћајној несрећи на ауто-путу А-1 у Мадриду, када је њен аутомобил ударио у машину за чишћење снијега.
Према подацима Дирекције за саобраћај, чак 179 путева широм Шпаније затворено је због поплава и одрона. Највећи проблеми забиљежени су у Андалузији, гдје је до сада евакуисано више од 11.000 људи, а очекује се да ће тај број у наредним сатима још расти.
Због лоших временских услова, 13 аутономних заједница стављено је у стање националне узбуне због могућих додатних падавина и снијега на југозападу и југоистоку земље. Ријека Гвадалкивир у покрајини Севиља достигла је рекордне нивое, са протоком већим од 3.200 кубних метара у секунди, што је изазвало озбиљну опасност од поплава у околним подручјима.
Strong winds battered Barbate in Cádiz, Spain, on Saturday (7 Feb.) as Storm Marta moved through the area. Spain’s weather agency, @AEMET_Esp, said gusts of up to 65 km/h (40 mph) swept across the town.— Faytuks Network Weather (@FaytuksWeather) February 8, 2026
📹: @lausingrasia pic.twitter.com/WOGHH7rDRO
Олуја Марта изазвала је 722 инцидента у Андалузији, а пријављена су и бројна оштећења инфраструктуре – од пада дрвећа до урушавања фасада. Државна жељезничка компанија Ренфе обновила је саобраћај на појединим линијама у Галицији и Андалузији, док су многе линије и даље обустављене.
У Хаену је један радник повријеђен након што се у парку урушио зид, а спасиоци су и даље на терену, трагајући за могућим жртвама испод рушевина.
Шпанска министарка одбране Маргарита Роблес саопштила је да ће војска остати ангажована на терену онолико дуго колико буде потребно, како би помогла становништву погођеном невременом.
Метеоролози најављују да ће падавине потрајати до понедјељка, а у најугроженијим подручјима очекује се и до 200 литара кише по квадратном метру.
