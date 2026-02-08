Logo
Душко био кум на вјенчању Александре: Осумњичен за бруталну убиство, испливали нови детаљи

Блиц

08.02.2026

08:13

Жена убијена у Нишу
Фото: Инстаграм

Душко Г. (56), који се сумњичи да је 6. фебруара на безобзиран начин убио Александру Шарковић (44) у Улици Бабичког одреда, био је кум на њеном вјенчању са Дејаном Шарковићем, који је настрадао 2017. године, на Светог Николу, у експлозији експлозивне направе.

Ова чињеница отвара простор за утврђивање правог мотива убиства за које се сумњичи Душко Г. из Ниша.

– Душко и настрадали Дејан познавали су се из периода када је Шарковић радио као обезбјеђење. У то вријеме чврсто пријатељство одлучили су да додатно учврсте, па је Дејан одлучио да Душка узме за кума када је запросио Александру – испричао је извор близак истрази.

Душко је једно вријеме боравио и у иностранству, а према незваничним информацијама, извјесно вријеме је провео и у затвору, због кривичних дјела у вези са наркотицима и насиљем.

Да ли у историји њихових односа постоји нешто што је Душко могао да замјери покојном Дејану, који је у међувремену настрадао у експлозији бомбе, остаје питање на које ће детаљна полицијска и тужилачка истрага морати да да одговор.

Не искључује се могућност да је Душко терет неријешених односа са покојним кумом Дејаном покушао да пребаци на убијену жену, која, како истичу извори, није припадала криминалном миљеу.

Незванично, Душко је имао и одређене психичке проблеме и дијагнозу који су, сумња се, могли да буду окидач за сумануте мисли да Александра има везе са његовим хапшењем или неком другом животном ситуацијом.

Вриједна жена и посвећена мајка

Сви који су познавали Александру кажу да је била потпуно исправна и часна особа. Некадашња рукометашица ДИН-а у крају у којем је живјела била је позната као брижна мајка двоје дјеце, коју је имала из два брака.

Однедавно, након пензионисања и смрти оца, који је водио фабрику јабуковог сирћета, показала се и као успјешна предузетница, не запостављајући никада обавезе према дјеци због посла.

Могуће је да управо због тога Александра, која није била дио криминалног свијета, није пријављивала пријетње које јој је, како се сумња, упућивао осумњичени Душко Г. Вјеровала је да не постоји стварни разлог да јој неко науди, страхујући да би због његове пријеке нарави пријава могла само да погорша ситуацију.

(Блиц)

Убиство у Нишу

Србија

rukometaš

