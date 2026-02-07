Logo
"Излази, нећу тебе"! Детаљи језиве параноје убице Александре: Умислио да му спрема смрт, па је хладно убио!

Извор:

Телеграф

07.02.2026

15:56

Коментари:

0
Жена убијена у Нишу
Фото: Инстаграм

Истрага језивог убиства бивше рукометашице Александре Г. Ш. (43) у нишком насељу Палилула открила је шокантан и бизаран мотив који стоји иза овог злочина.

Према најновијим незваничним сазнањима, осумњичени Душко Г. (56) није убио Александру због дуга, већ због тешке параноје и фиксиране идеје која га је годинама прогонила.

„Бјежи одавде, нећу тебе!“

Како сазнаје Телеграф, Душко Г. се у тренутку злочина налазио у аутомобилу са познаником С. А. Када је угледао Александру како улази у своја кола, његова параноја је кулминирала. Душко је био наоружан и одмах је кренуо у напад.

Прије него што је отворио ватру, Душко се окренуо ка свом сапутнику С. А. и повикао:

„Бјежи одавде! Излази из кола, нећу тебе!“

Престрављени познаник је побјегао, након чега је Душко хладнокрвно испалио више хитаца у Александру.

Језива фиксирана идеја: Мислио да му она ради о глави?

Извори блиски истрази наводе да Душко Г. пати од одређених психичких, параноидних поремећаја. Он је, наводно, годинама био опсједнут смрћу Александриног супруга Дејана, који је 2017. године страдао у експлозији бомбе.

Душко је, према тим наводима, у својој глави створио језив сценарио — био је убијеђен да је Александра директно одговорна за смрт свог мужа и да је он сљедећи на њеној „листи за одстрел“. Вјеровао је да ће га она убити и одлучио је да је „предухитри“.

Њих двоје су се познавали одраније, што је, како се наводи, додатно подгријавало његове болесне сумње.

Позвао помоћ након злочина

Након што је починио крвави злочин, Душко није одмах побјегао у непознатом правцу. Телефоном је позвао познаника из Крушевца, Д. Г. (61), и затражио да дође по њега.

Управо тај позив и њихово спајање у околини Алексинца довели су до брзог хапшења осумњиченог.

Да ли су помагачи знали за план?

Истрага је сада усмјерена и на могуће саучеснике. Питање на које полиција тражи одговор јесте: да ли су С. А. и Д. Г. знали шта Душко припрема?

С. А. је био свједок самог почетка напада, али је, по налогу убице, побјегао.

Д. Г. је, с друге стране, покупио осумњиченог након злочина.

Даљи ток истраге и вјештачења утврдиће степен њихове одговорности, као и да ли су били свјесни Душковог нарушеног психичког стања и његове смртоносне намјере.

(Телеграф.rs)

