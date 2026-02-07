Порука из Братиславе: ЕУ има преча посла од санкција Русији

Извор:
Спутник Србија
07.02.2026
17:01
Коментари:0
Санкциона политика Европске уније против Русије штети њој самој, рекао је премијер Словачке Роберт Фицо. Унија треба да се фокусира на саму себе, да доведе привреду у ред, спољну политику, одбрамбену способност и руководство у Европској комисији, додао је он.
„Тек онда на ред долази некаква санкциона политика која никоме ништа није донела, само себи самима наносимо штету“, рекао је Фицо у емисији „Суботњи дијалози“.
Према његовом мишљењу, ЕУ има далеко важније обавезе и приоритете него што су санкције Русији
Свијет
4 ч0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму