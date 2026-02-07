Logo
Large banner

Порука из Братиславе: ЕУ има преча посла од санкција Русији

Извор:

Спутник Србија

07.02.2026

17:01

Коментари:

0
Порука из Братиславе: ЕУ има преча посла од санкција Русији

Санкциона политика Европске уније против Русије штети њој самој, рекао је премијер Словачке Роберт Фицо. Унија треба да се фокусира на саму себе, да доведе привреду у ред, спољну политику, одбрамбену способност и руководство у Европској комисији, додао је он.

„Тек онда на ред долази некаква санкциона политика која никоме ништа није донела, само себи самима наносимо штету“, рекао је Фицо у емисији „Суботњи дијалози“.

Према његовом мишљењу, ЕУ има далеко важније обавезе и приоритете него што су санкције Русији

(спутник србија)

Подијели:

Тагови:

Роберт Фицо

Европска унија

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

Свијет

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

4 ч

0
Фицо поздравио планове за преговоре са Москвом

Свијет

Фицо поздравио планове за преговоре са Москвом

1 седм

0
Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса

Свијет

Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса

1 седм

0
Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

Свијет

Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

2 седм

0

Више из рубрике

Хаос у Солуну: Ухапшено више од 300 људи

Свијет

Хаос у Солуну: Ухапшено више од 300 људи

3 ч

0
Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

Свијет

Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

4 ч

0
Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

Свијет

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

4 ч

0
Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Свијет

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

03

Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале

20

03

БМВ повлачи више од 87.000 возила због ризика од пожара

19

58

Закон привлачности: У љубави и рату све је дозвољено!

19

45

Раст цијена на бањалучкој Тржници

19

38

Требиње: Обилазница се ради, кочница на мосту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner