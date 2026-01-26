Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса

26.01.2026
15:54
Коментари:0
Словачка заједно са Мађарском подноси тужбу против Европске комисије због забране увоза гаса из Русије у ЕУ, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
Он је рекао да је забрана идеолошка бесмислица.
"Поносан сам на Словачку јер смо гласали против тога. Такође сам поносан што заједно са Мађарском подносимо тужбу против Европске комисије, која је флагрантно прекршила принцип да је у овом случају одлука требала да буде једногласна, а не да се тако озбиљне санкције усвоје квалификованом већином", навео је Фицо.
Република Српска
Састанак Додика и Херцога у Изралеу
Раније данас, мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да ће Мађарска покренути процес пред Европским судом правде да би поништила енергетски план који подразумијева забрану увоза гаса из Русије у ЕУ.
Свијет
47 мин0
Свијет
54 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
20
16
15
16
14
Тренутно на програму