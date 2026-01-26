Logo
Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса

26.01.2026

15:54

Коментари:

0
Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса
Фото: Танјуг/АП

Словачка заједно са Мађарском подноси тужбу против Европске комисије због забране увоза гаса из Русије у ЕУ, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

Он је рекао да је забрана идеолошка бесмислица.

"Поносан сам на Словачку јер смо гласали против тога. Такође сам поносан што заједно са Мађарском подносимо тужбу против Европске комисије, која је флагрантно прекршила принцип да је у овом случају одлука требала да буде једногласна, а не да се тако озбиљне санкције усвоје квалификованом већином", навео је Фицо.

Милорад Додик и Исак Херцог

Република Српска

Састанак Додика и Херцога у Изралеу

Раније данас, мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да ће Мађарска покренути процес пред Европским судом правде да би поништила енергетски план који подразумијева забрану увоза гаса из Русије у ЕУ.

Таг:

Роберт Фицо

