Најдужи мост на свијету: Возачи добију напад панике на пола пута

Наизглед обична саобраћајница изнад воде, за многе се претвара у озбиљан тест живаца, а разлози за то постају јасни тек када се крене преко ње.
Lake Pontchartrain Causeway је најдужи непрекинути мост изнад воде на планети.
Мост је дуг готово 39 километара и преко њега годишње пређе 12 милиона возача.
Састоји се од два паралелна коловоза који повезују мјеста Метари и Мандевил у Луизијани.
Један од најстрашнијих мостова на свијету налази се у Сједињеним Америчким Државама и за велики број возача представља снажан психолошки изазов.
Ријеч је о мосту Lake Pontchartrain Causeway, најдужем непрекинутом мосту изнад воде на планети, на којем поједини возачи током вожње доживљавају нападе панике, док је у екстремним ситуацијама за њихов безбједан повратак са моста неопходна и полицијска пратња.
Мост је дуг готово 39 километара и састоји се од два паралелна коловоза који повезују мјеста Метари и Мандевил у савезној држави Луизијани.
Изграђен је средином прошлог вијека, у периоду убрзаног ширења Њу Орлеанса, како би се обезбиједила бржа и ефикаснија саобраћајна веза преко језера Pontchartrain.
Упркос импресивној дужини, први дио моста завршен је за 14 мјесеци, што га и данас сврстава међу изузетна инжењерска достигнућа.
Сваке године преко њега пређе око 12 милиона возила, али упркос свакодневној употреби, репутација једног од мостова који је међу онима који највише застрашују у Сједињеним Државама не јењава.
Вожња преко моста у повољним временским и саобраћајним условима траје око 30 минута.
Јужни коловоз у правцу Мандевила подразумијева плаћање путарине, док безбједност дуж цијеле трасе надзиру посебне полицијске јединице.
Они интервенишу у случају саобраћајки, густе магле, али и када возачи због страха нису у стању да наставе вожњу.
На мосту постоје посебне тачке за окретање возила, али до њих се не може доћи самостално.
Возачи који схвате да не могу да наставе морају да сачекају полицијску пратњу, која их безбједно одводи до мјеста за повратак.
До 2011. године Lake Pontchartrain Causeway држао је Гинисов рекорд као најдужи мост изнад воде на свијету.
Након отварања кинеског моста Qingdao Qingdao Jiaozhou Bay, Гинисова књига рекорда подијелила је категорију.
Амерички мост задржао је титулу најдужег непрекинутог моста изнад воде, док је кинески преузео рекорд по укупној дужини.
Иако је технички импресиван, многи возачи описују прелазак моста као изузетно непријатно искуство.
На дионици дугој око 13 километара копно у потпуности нестаје из видокруга са обје стране, што ствара снажан осјећај изолације и дезоријентације. Управо тај дио многи сматрају најстрашнијим.
Мост се више пута нашао на листама најстрашнијих мостова на свијету, укључујући и оне које је састављао BBC, а бројна лична свједочења дијеле се на друштвеним мрежама и форумима.
Неки возачи описују тренутке у којима су се небо и вода стопили у исту боју, па су имали осјећај као да возе кроз облаке.
Други признају да су током олуја или густе магле доживјели снажне нападе панике.
Један возач испричао је да је једва успио да дође до мјеста за окретање уз помоћ других учесника у саобраћају, након чега је полицајац процијенио да није безбједно да настави вожњу и позвао његове пријатеље да дођу по њега.
Како је навео, речено му је да већина људи не стигне ни до половине моста.
За неке је, ипак, прелазак овог моста постао свакодневна рутина.
Један корисник се присјетио да му је као дјетету вожња преко моста у вријеме заласка сунца изгледала као пут ка крају свијета, док му данас представља тек још пола сата уобичајеног дана, преноси Нова.
