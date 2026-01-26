Кинески војни лист: Осумњичени генерали нанијели велику штету борбеној способности

Извор:
Велики скандал потреса Кину након што је Министарство одбране у суботу саопштило да је покренута истрага против високих војних званичника. Сада је о овом случају писао и дневни лист кинеске армије.
Након што је кинеско Министарство одбране у суботу саопштило да је покренута истрага против високих војних званичника, генерала и потпредсједника Централне војне комисије Џанг Јоусија и генерала Љу Џенлија, члана Централне војне комисије и начелника штаба у Одбору за заједничко деловање Централне војне комисије, због сумње да су озбиљно прекршили дисциплину КП Кине и законе државе, "Волстрит џорнал" објавио је да је генерал Џанг, који је уз све побројано и члан Политбироа Централног комитета КП Кине, одавао осетљиве војне тајне САД.
Кинески медији нису потврдили ове наводе.
Дневни лист кинеске армије "Ђије Фанг Ђун Бао", међутим, пренио је коментар у ком је наведено да су двојица осумњичених генерала озбиљно угрозили "систем предсједничкe одговорности".
"...Подстицали су и утицали на апсолутну контролу партије над војском, наносили штету политичкој и коруптивној стабилности, озбиљно утицали на углед и ауторитет војног руководства, те нарушавали политичку и идеолошку основу заједништва и напретка свих припадника војске", наведено је у поменутом коментару.
"То је узроковало велику штету политичкој изградњи војске, политичком екосистему и борбеној способности, као и озбиљан негативан утицај на Партију, државу и војску", наведено је у коментару кинеског војног листа.
Џанг истакнути припадник "црвеног племства"
Двојица осумњичених кинеских генерала привукли су велику пажњу јавности, тим прије што непотврђена информација "Волстрит џорнала" од јуче одјекује западним медијским простором.
Ово не чуди, имајући у виду да су двојица осумњичених генерала били у самом кинеском војном врху, са широким приступом многим војним тајнама и осталим важним информацијама.
Афера двојице генерала у Кини има посебну тежину, имајући у виду чињеницу да је нарочито генерал Џанг, чији је отац био познати кинески револуционар и генерал из времена одбране Кине у Другом свјетском рату, односно Одбрамбеном рату кинеског народа против јапанске агресије, и оснивања НР Кине.
Џанг припада такозваним "црвеном племству", јер кинеска партијска номенклатура посебну пажњу поклања моралној чистоти својих чланова, нарочито оних чије су породице учествовале у кинеској револуцији и дале јој значајан допринос.
Осим тога, Џанг је једини високи војни официр и званичник који је 1979. године, за вријеме Кинеско-вијетнамског рата, учествовао у конкретним војним акцијама.
