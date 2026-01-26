Највиши кинески генерал под истрагом, одавао тајне Американцима? Огласило се Министарство одбране

Извор:
Кина је покренула истрагу против свог високо рангираног генерала Џанг Јоусије, саопштило је Министарство одбране те земље.
Џанг, члан Политбироа Комунистичке партије и потпредсједник Централне војне комисије (ЦВК), највишег војног тијела Кине којим предсједава предсједник Си Ђинпинг, осумњичен је за "тешке прекршаје дисциплине и закона", наводи се у саопштењу Министарства одбране у суботу.
Још један високи војни званичник, члан ЦВК-а Лиу Џенли, такође је под истрагом из сличних разлога.
Поједини западни медији, укључујући "Волстрит џорнал" и "Тајмс", наводе да је Џанг можда одавао информације везане за кинески нуклеарни програм САД и прихватио велики мито у замјену за званична унапређења. Пекинг није потврдио ове тврдње.
Он је наводно помогао и бившем кинеском министру одбране Ли Шангфуу да напредује у чиновима у замјену за мито.
"Најшокантнија оптужба откривена током затвореног брифинга била је да је Џанг предао кључне техничке податке о кинеском нуклеарном оружју САД", рекао је извор "Волстрит џорнала".
Државни лист "Глобал тајмс" цитирао је уводник објављен у недјељу у водећим војним новинама "ПЛА дејли", у којем се наводи да ће се са званичницима кривим за корупцију "поступати без попустљивости" без обзира на позицију коју заузимају.
Од почетка свог трећег мандата као предсједник Кине 2023. године, Си је интензивирао напоре у борби против корупције и у Оружаним снагама и у највишем тијелу Комунистичке партије, Политбироу. Тврдио је да корупција поткопава развој земље и слаби страначку дисциплину.
