"Апокалипса" у САД: Олуја однијела најмање 7 живота, без струје милиони људи, отказивани летови

26.01.2026
Зимска олуја која је захватила већи дио Сједињених Америчких Држава однијела је до сада најмање седам живота, без струје је више од 860.000 домаћинстава, а отказано је око 12.000 летова авиона, саопштили су данас званичници.
Тенеси је пријавио три смртна случаја повезана са временским условима, двије особе су погинуле у Луизијани, једна у Тексасу и једна у Канзасу, према подацима локалних званичника које преноси НБЦ њуз.
Под упозорењем на опасну хладноћу се и даље налази око 185 милиона у већем дијелу централног и источног дијела САД, а температуре су у неким дијеловима земље достигле 35 степени испод нуле.
Периоди јаког снијега, сусњежице и ледене кише наставиће се широм сјевероистока и данас а према временској прогнози удари снежне олује завршиће се сутра.
За нека подручја на југу САД проглашена је опасност од јаких временских непогода вечерас, а на снази је упозорење на торнадо за дијелове Алабаме, Џорџије и Флориде.
У подручјима погођеним зимском олујом, више од 860.000 корисника је без струје.
Ледена киша падала је у дијеловима Џорџије, преко Сјеверне и Јужне Каролине и средњоатлантског региона, са јаким снијегом у долини Охаја и на сјевероистоку.
Због олује отказано је више од 12.000 летова који су били планирани за данас.
