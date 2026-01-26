Logo
"Апокалипса" у САД: Олуја однијела најмање 7 живота, без струје милиони људи, отказивани летови

Извор:

Агенције

26.01.2026

08:14

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Julia Demaree Nikhinson

Зимска олуја која је захватила већи дио Сједињених Америчких Држава однијела је до сада најмање седам живота, без струје је више од 860.000 домаћинстава, а отказано је око 12.000 летова авиона, саопштили су данас званичници.

Тенеси је пријавио три смртна случаја повезана са временским условима, двије особе су погинуле у Луизијани, једна у Тексасу и једна у Канзасу, према подацима локалних званичника које преноси НБЦ њуз.

снијег америка олуја

Свијет

САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Под упозорењем на опасну хладноћу се и даље налази око 185 милиона у већем дијелу централног и источног дијела САД, а температуре су у неким дијеловима земље достигле 35 степени испод нуле.

Периоди јаког снијега, сусњежице и ледене кише наставиће се широм сјевероистока и данас а према временској прогнози удари снежне олује завршиће се сутра.

За нека подручја на југу САД проглашена је опасност од јаких временских непогода вечерас, а на снази је упозорење на торнадо за дијелове Алабаме, Џорџије и Флориде.

У подручјима погођеним зимском олујом, више од 860.000 корисника је без струје.

Ледена киша падала је у дијеловима Џорџије, преко Сјеверне и Јужне Каролине и средњоатлантског региона, са јаким снијегом у долини Охаја и на сјевероистоку.

Због олује отказано је више од 12.000 летова који су били планирани за данас.

Коментари (0)
