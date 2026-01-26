Logo
Медведев запријетио: Могли смо да употребимо специјално оружје

Извор:

Агенције

26.01.2026

06:59

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Украјински напад дроновима на резиденцију Владимира Путина у Новгородској области у децембру могао је довести до узвратног руског удара употребом специјалног оружја, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев.

"На крају крајева, Европљани, а под Бајденовом администрацијом и Американци стално су нас провоцирали да доносимо тешке одлуке и те провокације се настављају. Овакве игре су изузетно опасне", рекао је Медведев у интервјуу за Комерсант, преноси РИА Новости.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров је раније изјавио да је кијевски режим покренуо напад на руску предсједничку резиденцију у Новгородској области у ноћи 29. децембра користећи 91 беспилотну летјелицу.

Он је рекао да су све беспилотне летјелице су уништиле снаге противваздушне одбране и према званичним извјештајима није било жртава тог напада, подсјећа руска новинска агенција.

Русија

Оружје

Дмитриј Медведев

