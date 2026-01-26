Извор:
26.01.2026
Украјински напад дроновима на резиденцију Владимира Путина у Новгородској области у децембру могао је довести до узвратног руског удара употребом специјалног оружја, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев.
"На крају крајева, Европљани, а под Бајденовом администрацијом и Американци стално су нас провоцирали да доносимо тешке одлуке и те провокације се настављају. Овакве игре су изузетно опасне", рекао је Медведев у интервјуу за Комерсант, преноси РИА Новости.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров је раније изјавио да је кијевски режим покренуо напад на руску предсједничку резиденцију у Новгородској области у ноћи 29. децембра користећи 91 беспилотну летјелицу.
Он је рекао да су све беспилотне летјелице су уништиле снаге противваздушне одбране и према званичним извјештајима није било жртава тог напада, подсјећа руска новинска агенција.
