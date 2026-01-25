"Трамп је добио позив да посјети Русију": Хоће ли у Москву?

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп добио је у Енкориџу позив да посјети Русију, саопштио је данас замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков за ТАСС.
„Наравно, предсједнику Трампу је упућен позив да посјети Руску Федерацију у Енкориџу“, рекао је дипломата, коментаришући приједлог руског предсједника Владимира Путина након тог састанка да се сљедећи састанак одржи у Москви.
Рјабков је додао да ова идеја од тада није добила никакав практичан развој.
„Као и са другим мјестима за контакт између предсједника Русије и Сједињених Држава, наш став је чврст: прво садржај, па договор о мјесту одржавања“, изјавио је замјеник министра спољних послова Руске Федерације.
