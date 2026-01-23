Путин нема намјеру да се повуче

Извор:
Агенције
23.01.2026
18:52
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да ће та земља наставити да развија регион Арктика, упркос чињеници да би глобално загревање могло да буде замијењено хладним таласом.
Путин је приликом састанка са студентима и дипломцима Московског института за физику и технологију у Долгопруднију рекао да је развој Северног морског пута веома важан за Русију, за међународну трговину и за логистику, преносе РИА новости.
Свијет
Kо је Џош Груенбаум: Од "анонимуса" до састанка са Путином
"Тако да је свако истраживање у овом подручју изузетно важно. Русија је деценијама лидер у развоју Арктика, а као што сви сада знамо, не само арктичке земље, већ и многе друге земље широм света, посвећују све већу пажњу ономе што се дешава на Арктику. С једне стране, то је забавно и занимљиво, а с друге стране, врло је важно", преноси Тас.
Додао је да Русија развија своју флоту ледоломаца, а да изградња нуклеарног брода "Лидер" тече по плану, односно да би требало да се заврши 2030. година.
Свијет
Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму