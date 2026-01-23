Logo
Путин нема намјеру да се повуче

Извор:

Агенције

23.01.2026

18:52

Коментари:

0
Путин нема намјеру да се повуче
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да ће та земља наставити да развија регион Арктика, упркос чињеници да би глобално загревање могло да буде замијењено хладним таласом.

Путин је приликом састанка са студентима и дипломцима Московског института за физику и технологију у Долгопруднију рекао да је развој Северног морског пута веома важан за Русију, за међународну трговину и за логистику, преносе РИА новости.

Џош Груенбаум

Свијет

Kо је Џош Груенбаум: Од "анонимуса" до састанка са Путином

"Тако да је свако истраживање у овом подручју изузетно важно. Русија је деценијама лидер у развоју Арктика, а као што сви сада знамо, не само арктичке земље, већ и многе друге земље широм света, посвећују све већу пажњу ономе што се дешава на Арктику. С једне стране, то је забавно и занимљиво, а с друге стране, врло је важно", преноси Тас.

Додао је да Русија развија своју флоту ледоломаца, а да изградња нуклеарног брода "Лидер" тече по плану, односно да би требало да се заврши 2030. година.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

