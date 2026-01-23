Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

Извор:
Русија производи такве нуклеарне ледоломце, каквих нема нигдје у свијету, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на састанку са студентима Московског института за физику и технологију у Долгопрудном.
"Русија је деценијама лидер у истраживању у области Арктика, градећи ледоломце каквих нема у свијету", нагласио је Путин.
Он је подсјетио да Русија већ има осам нуклеарних ледоломаца који су у употреби, а у току је изградња и нових. Путин је истакао да изградња нуклеарног ледоломца "лидер" иде по плану, као и да је увјерен да ће бити завршена до 2030. године.
Како је указао, очекују нас климатске промјене, било то загријавање или захлађење. Обраћајући се студентима, скренуо је пажњу и на то да многе земље тренутно показују "повећано интересовање за Арктик".
"Али то није важно, важно је да ћемо то превазилазити", додао је он.
Путин је напоменуо да је развој Сјеверног морског пута важан и за Русију и за међународну трговину.
Осим тога, додао је и да ће Русија наставити да развија истраживања космоса.
Он је истакао да овај институт пружа одлично образовање и даје студентима могућност да се баве науком и инжењерством.
Предсједник је посјетио институт уочи 25. јануара, када ће студенти прославити Татјанин дан, односно Дан студената. Прошле године је председавао састанком Управног одбора Московског државног универзитета.
