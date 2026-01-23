Logo
Large banner

Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

Извор:

РТ Балкан

23.01.2026

15:19

Коментари:

0
Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету
Фото: Танјуг/АП

Русија производи такве нуклеарне ледоломце, каквих нема нигдје у свијету, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на састанку са студентима Московског института за физику и технологију у Долгопрудном.

"Русија је деценијама лидер у истраживању у области Арктика, градећи ледоломце каквих нема у свијету", нагласио је Путин.

Он је подсјетио да Русија већ има осам нуклеарних ледоломаца који су у употреби, а у току је изградња и нових. Путин је истакао да изградња нуклеарног ледоломца "лидер" иде по плану, као и да је увјерен да ће бити завршена до 2030. године.

kejt midlton

Сцена

Кејт Мидлтон постаје дизајнер?

Како је указао, очекују нас климатске промјене, било то загријавање или захлађење. Обраћајући се студентима, скренуо је пажњу и на то да многе земље тренутно показују "повећано интересовање за Арктик".

"Али то није важно, важно је да ћемо то превазилазити", додао је он.

Путин је напоменуо да је развој Сјеверног морског пута важан и за Русију и за међународну трговину.

Осим тога, додао је и да ће Русија наставити да развија истраживања космоса.

Володимир Зеленски

Свијет

"Ни за 100 година нећемо дозволити Украјини да уђе у ЕУ"

Он је истакао да овај институт пружа одлично образовање и даје студентима могућност да се баве науком и инжењерством.

Предсједник је посјетио институт уочи 25. јануара, када ће студенти прославити Татјанин дан, односно Дан студената. Прошле године је председавао састанком Управног одбора Московског државног универзитета.

(рт балкан)

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

ледоломац

нуклеарни ледоломац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Република Српска

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

2 ч

1
Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

Свијет

Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

2 ч

0
Робот

Наука и технологија

Ово је прва земља која је усвојила закон о вјештачкој интелигенцији

2 ч

0
Старици (84) рекли да су јој новчанице неисправне, однијели јој 9.500 КМ

Регион

Старици (84) рекли да су јој новчанице неисправне, однијели јој 9.500 КМ

2 ч

0

Више из рубрике

Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

Свијет

Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

2 ч

0
"Ни за 100 година нећемо дозволити Украјини да уђе у ЕУ"

Свијет

"Ни за 100 година нећемо дозволити Украјини да уђе у ЕУ"

2 ч

0
Унук познатог бизнисмена тешко повријеђен током прављења чварака

Свијет

Унук познатог бизнисмена тешко повријеђен током прављења чварака

2 ч

0
Трамп: Много тога постигнуто током посјете Давосу

Свијет

Трамп: Много тога постигнуто током посјете Давосу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner