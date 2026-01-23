Logo
Кејт Мидлтон постаје дизајнер?

23.01.2026

15:13

Кејт Мидлтон постаје дизајнер?

Принц и принцеза од Велса посјетили су јуче Стирлинг у Шкотској. Дан су започели у Националној академији за карлинг, гдје су се састали са британском репрезентацијом пред предстојеће Зимске олимпијске игре у Милану, а завршили у пабу „Гетеборг“ у некадашњем рударском селу Фалин.

Међутим, врхунац посјете био је одлазак у волонтерски текстилни студио Radical Weavers. Студио је основан 2019. године са циљем јачања заједнице кроз традиционалне радионице ткања тартана, док се готови производи донирају банкама хране и склоништима за бескућнике и избјеглице, пише Вог.

Радионица ткања

У студију, Велшани, уз једног од волонтера који се шали да већ имају довољно тартана, позвани су да дизајнирају нови узорак на традиционалном разбоју. Без много размишљања, принц Вилијам је посегнуо за предивом у плавој, тиркизној, црвеној, зеленој и јарко ружичастој боји.

„Биће занимљиво видјети како ће се све то уклопити“, рекао је, на шта је Кетрин љубазно одговорила: „То је прилично запањујуће.“

Капут са вашим потписом

Принцеза није стигла у Шкотску без искуства у дизајну. Носила је дугачки дворедни капут дизајнера Криса Кера, чизме Ђанвита Росија и сукњу Ле Килт. Поред тога, носила је и Зарину рол крагну у тамноплавој боји.

Капут је направљен од вуне од стране Џонстонса из Елгина, а карирани дезен у тегет и ледено плавој боји је лично помогла у дизајнирању принцезе, вјероватно први пут да је јавно призната као сарадник у дизајну.

Принцезин растући модни утицај

Иако је Кетрин позната по свом практичном приступу одјећи и дугогодишњој сарадњи са неколико етаблираних британских дизајнера, као што је Кетрин Вокер и њене препознатљиве хаљине-капути, чини се да се њено учешће у самом процесу дизајнирања продубило посљедњих година.

Ово повећано ангажовање долази након што је њена дугогодишња лична асистенткиња и стилисткиња Наташа Арчер наводно поднела оставку 2025. године. Као истакнути промотер британске производње, није тешко замислити да би Катарина могла да слиједи модел бренда Duchy Originals, који је основао краљ Чарлс ради промоције одрживе британске пољопривреде, и да примени сличан приступ моди.

