Објављен интимни снимак Такија Маринковића и Теодоре!

Извор:

АТВ

23.01.2026

15:00

Таки Маринковић и Теодора Делић
Фото: Screenshot

Отац Маје Маринковић, Радомир Таки Маринковић, објавио је снимак који је шокирао многе.

Након што је учесница "Елите 9", Теодора Делић, демантовала љубавни однос са Такијем, он је ријешио да открије истину, те је објавио њихове приватне снимке на Инстаграму.

У првим тренуцима снимка видимо њих двоје у изласку, а потом се на крају десио и пољубац у уста.

"Да ли је ово Теодора", написао је Таки Маринковић, који је потом објавио снимак из Тумана гдје су били заједно.

"Нисам била са њим, матора дртина"

Теодора Делић се држи своје приче, да међу њима ничега није било.

"Никада нисам била са њим. Нисам видјела све слике, за мене су слике већ виђене и цијела прича ми је већ испричана. Матора дртина је јер нон стоп алудира да смо имали било шта у љубавном смислу и да смо имали интимне односе, што ја тврдим да нисмо никада", рекла је Теодора Делић.

Маја Маринковић: "Дегутантно ми је да коментаришем"

У јеку приче о афери Теодоре Делић и Такија, огласила се Маја Маринковић.

"Дегутантно ми је да улазим у интимне односе свог оца, али сам рекла да слике говоре више од хиљаду ријечи. Свако ко мисли да може мене да понизи и увриједи, притом, он је помогао њој да се пробије медијски. Ово су слике из Такијевог стана", рекла је Маја Маринковић.

(Телеграф)

Maja Marinković

