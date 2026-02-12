Logo
Незапамћено гажење Барселоне у Мадриду

АТВ

12.02.2026

22:35

Атлетико Мадрид - Барселона
Атлетико Мадрид - Барселона

Фудбалери Барселоне одиграли су катастрофално прво полувријеме у првој утакмици полуфинала шпанског Купа гдје су примили 4 гола од Атлетика.

Екипа тренера Дијега Симеонеа повела је већ након непуних шест минута игре, пошто је у 6. минуту Ерик Гарсија постигао аутогол.

Већ у 14. минуту је Антоан Гриезман удвостручио предност Атлетика, након што је погодио на асистенцију Науела Молине, а ту није био крај невољама Барселоне.

Играо се 33. минут када новајлија у дресу Атлетика Адемола Лукман погађа за великих 3:0 и баца Барселону на кољена.

Тренер Барсе Ханси Флик је након тога морао реаговати и измјеном, а на терен је у 37. минуту умјесто Марка Касада послао Роберта Левандовског.

Касадо је имао и жути картон те је био нервозан, па је вјероватно и то један од разлога измјене.

Није се превише тога промијенило у игри Барсе ни након измјене, а до четвртог гола Атлетико стиже у судијској надокнади првог полувремена. За 4:0 је погодио Јулиан Алварез на асистенцију Лукмана.

У наставку ће Барселона тражити чудо и повратак у утакмицу, а јасно је да још ништа није готово у овом дуелу јер се у полуфиналу игра двомеч, па ће Барселона пред домаћим навијачима у реваншу имати прилику да избори пролазак даље, шта год се вечерас десило.

Барселона

Atletiko Madrid

