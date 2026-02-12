Незапамћено гажење Барселоне у Мадриду

Извор:
АТВ
12.02.2026
22:35
Фудбалери Барселоне одиграли су катастрофално прво полувријеме у првој утакмици полуфинала шпанског Купа гдје су примили 4 гола од Атлетика.
Екипа тренера Дијега Симеонеа повела је већ након непуних шест минута игре, пошто је у 6. минуту Ерик Гарсија постигао аутогол.
Већ у 14. минуту је Антоан Гриезман удвостручио предност Атлетика, након што је погодио на асистенцију Науела Молине, а ту није био крај невољама Барселоне.
ERIC GARCIA'S OWN GOAL PUTS ATLETICO AHEAD INSIDE TEN MINUTES!!!— 𝑃𝑎'𝑠𝑘𝑎𝑙 (@passymoore) February 12, 2026
Atletico Madrid 1-0 Barcelona pic.twitter.com/gHvraw9WUc
Играо се 33. минут када новајлија у дресу Атлетика Адемола Лукман погађа за великих 3:0 и баца Барселону на кољена.
Тренер Барсе Ханси Флик је након тога морао реаговати и измјеном, а на терен је у 37. минуту умјесто Марка Касада послао Роберта Левандовског.
Касадо је имао и жути картон те је био нервозан, па је вјероватно и то један од разлога измјене.
Antoine Griezmann scored against Barcelona and celebrated 🤯.pic.twitter.com/x3wOSE2dAQ— Mufasa (@mo_konnect) February 12, 2026
Није се превише тога промијенило у игри Барсе ни након измјене, а до четвртог гола Атлетико стиже у судијској надокнади првог полувремена. За 4:0 је погодио Јулиан Алварез на асистенцију Лукмана.
У наставку ће Барселона тражити чудо и повратак у утакмицу, а јасно је да још ништа није готово у овом дуелу јер се у полуфиналу игра двомеч, па ће Барселона пред домаћим навијачима у реваншу имати прилику да избори пролазак даље, шта год се вечерас десило.
🚨🇪🇸 ADEMOLA LOOKMAN MAKES IT THREE FOR ATLETICO MADRID! BARCELONA ARE GETTING DESTROYED!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 12, 2026
Atletico Madrid 3-0 Barcelona.pic.twitter.com/PnKl0yO0MA
