Пјевачица открила након 40 година: ''Гола Чолу чекала у кревету''

Пјевачица Гордана Адамов, у јавности позната као Лепа Лана, недавно је након четири деценије одлучила да подијели занимљиву анегдоту везану за музичку звијезду Здравка Чолића, која се одиграла у Швајцарској.
Током заједничког наступа у којем су учествовали Лана, Здравко Чолић и Шабан Шаулић, догодила се несвакидашња ситуација са једном обожаватељком.
"Једна дјевојчица дочекала је мене, Здравка Чолића и Шабана Шаулића у Швајцарској. Купила нам је букет цвијећа, али за Здравка је био највећи. Док смо ми били на концерту, она је узела кључеве од његове собе и чекала га - испричала је Лепа Лана и додала:
!Обнажена лежи и кад је он ушао у собу каже му: "Чекам те драги Здравко". Он онако културно јој одговори: "Ја се вама извињавам, хвала вам на букету цвијећа, али молим вас да изађете из собе", испричала је Лепа Лана.
"Послије првог албума и успјеха који сам доживјела, повукла сам се са јавне сцене, а највећи разлог томе биле су отворене пријетње колеге који је рекао да ће убити и мене и моје дијете ако не престанем да снимам албуме. Тај човјек ми је отворено претио, а сада када се сретнемо, он је сав диван, чак ме и загрли. Једноставно, нисам трпјела ауторитете, имам став и карактер који није могао да поднесе наређења. Све сам прекинула и отишла у Америку", рекла је једном приликом Гордана Лана Адамов и додала:
"Од 1996. године наступам и у Америци и у Србији. Радим са супругом који свира хармонику. Мој живот не би имао смисла када бих радила нешто што не волим", закључила је својевремено у изјави за Курир.
