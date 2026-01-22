Славица Ћуктераш након хаоса испред зграде: Сишла сам доле и побацала саксије!

Извор:
Телеграф
22.01.2026
22:33
Коментари:0
Славица Ћуктераш огласила се након информације да је ломила жардињере и правила скандал испред своје зграде, односно код плесног студија који се налази до њеног улаза.
Пјевачица каже да је заправо у питању заједнички пролаз.
Сцена
Славица Ћуктераш направила хаос: "Ломила је све пред собом"
- Она је оставила саксије у улазу тако да нисмо могли да пролазимо! Да нагласим, то није испред зграде него у нашем заједничном пролазу. Молила сам је више пута да их помјери бар толико да можемо да прођемо. Није реаговала. Жалила сам се и предсједнику станара који је такође рекао да не може ништа да учини. Звала сам и комуналну службу недавно али људи усљед оног хаоса са ледом нису могли да дођу - објаснила је Славица за Телеграф.
- Надала сам се да ће да помјери. Вечерас је о истој теми причала са мојом мајком и ја сам сишла доле и побацала саксије. Не брините, пластично цвијеће Гордане О. је добро - закључила је Славица за Телеграф.рс.
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
52
22
44
22
42
22
41
Тренутно на програму