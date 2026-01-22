Logo
Large banner

Славица Ћуктераш након хаоса испред зграде: Сишла сам доле и побацала саксије!

Извор:

Телеграф

22.01.2026

22:33

Коментари:

0
Славица Ћуктераш након хаоса испред зграде: Сишла сам доле и побацала саксије!

Славица Ћуктераш огласила се након информације да је ломила жардињере и правила скандал испред своје зграде, односно код плесног студија који се налази до њеног улаза.

Пјевачица каже да је заправо у питању заједнички пролаз.

Славица Ћуктераш

Сцена

Славица Ћуктераш направила хаос: "Ломила је све пред собом"

- Она је оставила саксије у улазу тако да нисмо могли да пролазимо! Да нагласим, то није испред зграде него у нашем заједничном пролазу. Молила сам је више пута да их помјери бар толико да можемо да прођемо. Није реаговала. Жалила сам се и предсједнику станара који је такође рекао да не може ништа да учини. Звала сам и комуналну службу недавно али људи усљед оног хаоса са ледом нису могли да дођу - објаснила је Славица за Телеграф.

- Надала сам се да ће да помјери. Вечерас је о истој теми причала са мојом мајком и ја сам сишла доле и побацала саксије. Не брините, пластично цвијеће Гордане О. је добро - закључила је Славица за Телеграф.рс.

Подијели:

Тагови:

Славица Ћуктераш правила хаос

Цвијеће

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Александра Пријовић пјевачица

Сцена

"Александра Пријовић ми писала на Фејсбуку": Пјевач открио шта је радила док није била позната

1 ч

0
Школа

Свијет

Удар за наше у Аустрији: Планирају да скрате распуст за дјецу која не говоре добро њемачки

1 ч

0
Милена (34) се због јаких болова у стомаку јавила љекару и послије три дана умрла! Имала ЦРП 350

Србија

Милена (34) се због јаких болова у стомаку јавила љекару и послије три дана умрла! Имала ЦРП 350

1 ч

0
Хрвате разбили у центру Београда

Остали спортови

Хрвате разбили у центру Београда

1 ч

0

Више из рубрике

Александра Пријовић пјевачица

Сцена

"Александра Пријовић ми писала на Фејсбуку": Пјевач открио шта је радила док није била позната

1 ч

0
Славица Ћуктераш направила хаос: "Ломила је све пред собом"

Сцена

Славица Ћуктераш направила хаос: "Ломила је све пред собом"

2 ч

0
"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

Сцена

"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

4 ч

0
Лотар Матеус повријеђен на скијању, оперисан

Сцена

Лотар Матеус повријеђен на скијању

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Калас мелодраматична: Кина и Русија уживају...

22

52

Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

22

44

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

22

42

Централне вијести АТВ, 22.01.2026.

22

41

Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner