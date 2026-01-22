Милена (34) се због јаких болова у стомаку јавила љекару и послије три дана умрла! Имала ЦРП 350

Извор:
Милена Китановић (34) из Прокупља преминула је у нишком Клиничком центру 11. јануара, само три дана након што се са боловима у стомаку јавила љекарима у Прокупљу.
Њен отац Миодраг Китановић тврди да је његова ћерка у петак 9. јануара након првог прегледа пуштена кући, али да се убрзо све искомпликовало. Министарство здравља је одмах послало инспекцију, а болница спроводи све интерне процедуре.
Миодраг Китановић, отац преминуле дјевојке, у разговору за Телеграф.рс каже да је одвео ћерку у болницу у Прокупљу због јаких болова у стомаку, повраћања и температуре. Иако су прве анализе показале екстремно високе вриједности ЦРП-а (преко 350), она је како тврди, отпуштена на кућно лијечење уз савјет да се стање прати.
- Све се десило веома брзо. Имала је јаке болове у стомаку, повишену температуру, дијареју и повраћање. Прије тога је била потпуно здрава и физички активна дјевојка, ишла је редовно у теретану, радила је. Није имала никаква хронична обољења. Одмах сам је одвео у Дом здравља у Прокупљу код њеног изабраног љекара у петак, 9. јануара. Он нам је одмах дао упут за Ургентни центар јер је видио да ситуација није добра. Тамо смо стигли око један сат поподне, пред крај прве смјене. Моја ћерка је све вријеме имала болове, повраћала је. Послије вишечасовног чекања узели су јој крв на анализу - почиње отац причу за Телеграф.рс
Милена је прегледана, урађен јој је и рендген, примила је и инфузију, љекар је предложио преглед абдомена и гинеколошки преглед, али, како отац објашњава, нису добили никакав упут да се то обави на лицу мјеста, отпустили су је уз савјет да пије терапију коју је добила и да прати стање. Сљедећег дана ситуација је била мало боља, али се стање увече нагло погоршава.
- У суботу преко дана није имала температуру нити је повраћала, имала је болове који су били нешто слабији него раније. Касно увече, око пола дванаест, болови су се појачали и поново смо отишли у Хитну, а они су нас опет послали у болницу. Поново је у смјени био исти љекар, ми смо опет урадили рендгенски снимак и пребацили су је на одјељење хирургије. Ту је и преноћила. У недјељу ујутру ме је позвала и рекла да је припремају за операцију. Одмах сам дошао и замолио да је пребаце за УКЦ Ниш и тамо изврше операцију. Докторка је организовала транспорт и медицинску пратњу. Оперисали су је у Нишу, али већ је било касно - прича отац.
Како је испричао, љекари су је послали на хитну операцију која је и урађена, али није издржала.
- Три пута су је реанимирали. Љекари у Нишу су се борили, али организам није издржао. Преминула је у недјељу, 11. јануара, у минут до поноћи. Све се издешавало за непуна три дана.
Изгубио смо дијете имала је велике шансе, али су наши доктори направили пропусте. Да је реаговано у петак она би сигурно преживјела - додаје неутјешни отац.
Овим поводом Телеграф је контактирао УКЦ Ниш и добили су одговор да су покренуте интерне процедуре.
- Поводом несрећног догађаја који је предмет упита, Универзитетски клинички центар Ниш покренуо је све интерне процедуре, а Министарство здравља здравствени инспекцијски надзор. По добијању закључака надлежних органа биће предузете даље мјере - рекли су из Ниша за Телеграф.рс.
На питања нам је одговорила и др сци.мед. Ана Момчиловић, в.д. директор-а Здравственог центра Прокупље.
- Поводом нежељеног догађаја који се догодио 11.01.2026. године, а у вези са пацијенткињом М. К. (1991. годиште), Здравствени центар Прокупље је у законском року покренуо хитан унутрашњи стручни надзор и о наведеном обавестио Министарство здравља Републике Србије. Министарство здравља Републике Србије покренуло је здравствени инспекцијски надзор, који је тренутно у току. По добијању закључака надлежних органа, биће предузете даље мјере - одговорила је она за Телеграф.
