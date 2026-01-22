Славица Ћуктераш направила хаос: "Ломила је све пред собом"

Како наводи очевидац, Славица је вечерас ломила жардињере које се налазе испред студија, смјештеног поред улазних врата њене зграде.

Ломила је све пред собом

- Ломила је све пред собом! Све жардињере испред плесног студија су поломљене! Направила је хаос. Пријетила ми је и говорила: "Тек ће ти бити лоше!" Викала је и вријеђала - испричала је видно узнемирена дјевојка која ради као кореограф у студију и додала:

- Ту је била и њена мајка, којој вјероватно сада није добро. Њена мама ми је позвонила на врата и тражила да померимо жардињере испред студија. Након договора с њом и смиривања страсти, Славица је изашла у бадемантилу и почела да виче. Вјероватно ју је изнервирало што нисам комуницирала с њом. Ту су била и дјеца, преплашена, која сада страхују да прођу поред ње. Њено дијете је изашло у пиџами и викало: "Немој, мама!" Цијели комшилук је у проблему. На скупштини станара вријеђала је и пријетила, а сада је уништила имовину на мом радном мјесту.

Да ли ће је тужити?

На питање да ли ће тужити Славицу, саговорница је одговорила да је звала полицију.

- Полиција је била. Разговарали су са њом. Надам се да ће се сада смирити - рекла је она за Информер.