Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

Утакмица између Утрехта и Генка помјерена је због инцидената који су се догађали на дијелу трибине са присталицама белгијског клуба.
Старт дуела ће каснити укупно 50 минута, усљед полицијске акције.
Око стотињак навијача Генка је избачено са стадиона од припадника јавног реда и мира, због тога што наводно нису сарађивали приликом сигурносне провјере.
Холандска полиција је реаговала и избацила их са трибина.
Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026
