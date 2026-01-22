Logo
Large banner

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

22.01.2026

21:42

Коментари:

0
Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!
Фото: X

Утакмица између Утрехта и Генка помјерена је због инцидената који су се догађали на дијелу трибине са присталицама белгијског клуба.

Старт дуела ће каснити укупно 50 минута, усљед полицијске акције.

Око стотињак навијача Генка је избачено са стадиона од припадника јавног реда и мира, због тога што наводно нису сарађивали приликом сигурносне провјере.

Холандска полиција је реаговала и избацила их са трибина.

Подијели:

Таг:

Liga Evrope

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи": Хапшени због наркотика, крађе и напада

БиХ

Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи"

2 ч

0
Брза Храна

Здравље

Ово је најгора храна за здравље артерија

2 ч

0
Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

Србија

Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

2 ч

0
Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Фудбал

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

3 ч

0

Више из рубрике

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Фудбал

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

3 ч

0
Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

Фудбал

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

3 ч

0
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Фудбал

Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

4 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Фудбалер пао на терену и умро

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Калас мелодраматична: Кина и Русија уживају...

22

52

Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

22

44

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

22

42

Централне вијести АТВ, 22.01.2026.

22

41

Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner