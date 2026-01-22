Logo
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Курир

22.01.2026

19:00

Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона
Фото: Tanjug/AP/Jon Super

Ибрахим је са 15 година напустио Париз како би се придружио омладинској академији Сошоа

Првотимац Ливерпула Ибрахим Конате потврдио је тужну вијест о смрти свог оца Хамадија.

Конате је за смрт оца сазнао уочи утакмице Лиге шампиона, па није играо против Марсеја.

Француски репрезентативац је рођен у Паризу и други је најмлађи од осморо браће и сестара. Његови родитељи су емигрирали у Француску из Малија.

Ибрахим је са 15 година напустио Париз како би се придружио омладинској академији Сошоа.

Ибрахим Конате

