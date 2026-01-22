Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Извор:
Ибрахим је са 15 година напустио Париз како би се придружио омладинској академији Сошоа
Првотимац Ливерпула Ибрахим Конате потврдио је тужну вијест о смрти свог оца Хамадија.
Конате је за смрт оца сазнао уочи утакмице Лиге шампиона, па није играо против Марсеја.
Француски репрезентативац је рођен у Паризу и други је најмлађи од осморо браће и сестара. Његови родитељи су емигрирали у Француску из Малија.
