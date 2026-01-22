Logo
Да ли међу нама има ванземаљаца? Ево шта каже Илон Маск

Агенције

22.01.2026

18:30

Маск у Давосу
Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Најбогатији човјек Илон Маск изјавио је да ће роботи и вјештачка интелигенција успјети да задовоље све људске потребе у скоријој будућности и да предвиђа да ће у свијету бити више робота него људи, а да ће сваки човјек имати или желети да има једног.

"То значи да у једном тренутку нећете моћи ни да смислите шта да тражите од робота. Биће такво обиље добара и услуга'', рекао је Маск у разговору са копредседавајућим Управног одбора СЕФ Ларијем Финком у оквиру Свјетског економског форума у Давосу.

На питање како у таквом сценарију види сврху људског постојања, Маск каже да је немогуће обиље за све, али да је он, упркос томе, веома оптимистичан.

"Мислим да ће свако на земљи имати једног хуманоидог робота и жељети једног. Ко не би желео робота који би, под претпоставком да је веома безбједан, пазио на вашу дјецу и бринуо се о вашем љубимцу, или вашим старим родитељима", додао је он.

Маск је навео да је циљ компаније СпејсЕкс да повећа вјероватноћу да цивилизација има сјајну будућност и ''да се живот и свијест прошире изван Земље''.

''СпејсЕкс се бави унапређењем ракетне технологије до тачке у којој можемо да проширимо живот и свијест изван Земље - на Мјесец, на Марс, а на крају и на друге звјездане системе. Мислим да увијек треба да посматрамо свијест и живот какав познајемо као нешто крхко и деликатно, јер према нашем најбољем знању не знамо за постојање живота било гдје другде'', рекао је Маск.

Како је навео, људи му често постављају питање ''да ли на земљи постоје ванземаљци'' и да им увијек одговори ''да је он један од њих''.

''Често ме питају: да ли међу нама има ванземаљаца? А ја кажем - ја сам један од њих. Не вјерују ми'', додао је он.

Истакао је и да ''када би ико на свијету знао да ли постоје ванземаљци, то би био он''.

''Имамо 9.000 сателита горе и ниједном нисмо морали да маневришемо да бисмо избјегли ванземаљски свемирски брод'', оцијенио је Маск.

Маск је навео да је важно да се живот учини вишепланетарним, како би, ако дође до природне катастрофе или катастрофе изазване људским дјеловањем на Земљи, свијест наставила да постоји.

''То је сврха СпејсЕкса'', навео је Маск.

Илон Маск

