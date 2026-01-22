Logo
Large banner

Добој: Прва операција тумора на мозгу

Аутор:

Божана Живановић

22.01.2026

19:37

Коментари:

0
тумор
Фото: АТВ

Слабост једне половине лица тегоба је са којом се старији пацијент јавио у добојску болницу. Утврђено је да ријеч о тумору на мозгу. Након дијагностике и индикације, услиједиле су припреме за уклањање. Изазов за младог неурохирурга, али и искорак за добојску болницу. Урађена је прва операцију тумора на мозгу.

“Тумор је већ довољно нарастао био је негдје 4 пута 3 цм што је свакако велика димензија тимора унутар лобање и она је довела до настанка неуролошког дефицита и пријетила је да доведе даље до одузетости половине тијела”, каже Перица Милаковић, неурохирург ЈУ Болница “Свети апостол Лука”, Добој.

Захват је трајао око три сата. Милаковићу, који је једини добојски неурохирург, асистирао је колега Мишкић из бањалучког УКЦ-а. Уз тим добојске анестезије и медицинских техничара, све је прошло без компликација.

“Пацијент је у операционој сали био стабилан без значајнијих губитака, у постоперативном току је смјештен у нашу интензивну његу врло брзо разбуђен екстубиран”, каже Славиша Прерадовић специјалиста анестезије и реанимације ЈУ Болница “Свети апостол Лука”, Добој.

Након седмодневног боравка у добојској болници отпуштен је и тренутно на бањској рехабилитацији. На листи чекања за сличне оперативне захвате нема пацијената. Тежи случајеви још се шаљу на УКЦ. До краја године у Добој стиже нова опрема и још један љекар са специјализације. Тиме ће се створити услови да се и добојски тим упустити у компликованије операције тумора на мозгу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Операција

Добој

тумор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

Друштво

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

3 ч

0
Хоће ли будући пензионери с 30 и 35 година стажа бити оштећени измјенама?

Друштво

Хоће ли будући пензионери с 30 и 35 година стажа бити оштећени измјенама?

3 ч

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Издато упозорење због лошег квалитета ваздуха

3 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Повећан број возила на прелазима Градишка и Велика Кладуша

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

20

50

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

20

39

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

20

36

Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

20

24

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner