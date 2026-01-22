Добој: Прва операција тумора на мозгу

Аутор:Божана Живановић
22.01.2026
19:37
Коментари:0
Слабост једне половине лица тегоба је са којом се старији пацијент јавио у добојску болницу. Утврђено је да ријеч о тумору на мозгу. Након дијагностике и индикације, услиједиле су припреме за уклањање. Изазов за младог неурохирурга, али и искорак за добојску болницу. Урађена је прва операцију тумора на мозгу.
“Тумор је већ довољно нарастао био је негдје 4 пута 3 цм што је свакако велика димензија тимора унутар лобање и она је довела до настанка неуролошког дефицита и пријетила је да доведе даље до одузетости половине тијела”, каже Перица Милаковић, неурохирург ЈУ Болница “Свети апостол Лука”, Добој.
Захват је трајао око три сата. Милаковићу, који је једини добојски неурохирург, асистирао је колега Мишкић из бањалучког УКЦ-а. Уз тим добојске анестезије и медицинских техничара, све је прошло без компликација.
“Пацијент је у операционој сали био стабилан без значајнијих губитака, у постоперативном току је смјештен у нашу интензивну његу врло брзо разбуђен екстубиран”, каже Славиша Прерадовић специјалиста анестезије и реанимације ЈУ Болница “Свети апостол Лука”, Добој.
Након седмодневног боравка у добојској болници отпуштен је и тренутно на бањској рехабилитацији. На листи чекања за сличне оперативне захвате нема пацијената. Тежи случајеви још се шаљу на УКЦ. До краја године у Добој стиже нова опрема и још један љекар са специјализације. Тиме ће се створити услови да се и добојски тим упустити у компликованије операције тумора на мозгу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
