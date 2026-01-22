Издато упозорење због лошег квалитета ваздуха

Извор:
СРНА
22.01.2026
17:10
Коментари:0
На подручју Кантона Сарајево издато је упозорење због погоршања квалитета ваздуха.
Епизода "упозорење" проглашена је за градско подручје Сарајева, Илиџу, Вогошћу, Илијаш и Хаџиће.
Забиљежен је поновни раст концентрација загађујућих материја, прије свега лебдећих честица ПМ 10, јављају федерални медији.
На мјерним станицама у Илијашу, Вогошћи и Илиџи забиљежена су и прекорачења дозвољених дневних вриједности сумпор-диоксида.
Мјерење у 16.00 часова показало је да је ваздух опасан за становништво у Сарајеву са индексом квалитета 315 и у Тузли са инкедсом 303, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Најновије
Најчитаније
17
55
17
49
17
47
17
42
17
40
Тренутно на програму