Издато упозорење због лошег квалитета ваздуха

Извор:

СРНА

22.01.2026

17:10

Загађен ваздух у Бањалуци
Фото: АТВ

На подручју Кантона Сарајево издато је упозорење због погоршања квалитета ваздуха.

Епизода "упозорење" проглашена је за градско подручје Сарајева, Илиџу, Вогошћу, Илијаш и Хаџиће.

Забиљежен је поновни раст концентрација загађујућих материја, прије свега лебдећих честица ПМ 10, јављају федерални медији.

На мјерним станицама у Илијашу, Вогошћи и Илиџи забиљежена су и прекорачења дозвољених дневних вриједности сумпор-диоксида.

Мјерење у 16.00 часова показало је да је ваздух опасан за становништво у Сарајеву са индексом квалитета 315 и у Тузли са инкедсом 303, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

