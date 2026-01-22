Logo
Хладна јануарска агонија се завршава овај викенд

22.01.2026

16:24

"Што сте се жалили на лед и снијег, жалили сте се", поручио је Сладић.

Најпознатији бх. метеоролог Недим Сладић открио је да се троседмична "агонија" са снијегом и ледом завршава овог викенда.

Уз постепено јачање југа током суботе и јачу кишу у нед‌јељу услиједити ће топљење.

Друштво

Више од 400 узорака меса у БиХ пало на анализама

До понед‌јељка, бјелкасто-сиву подлогу мијења зелена.

И бх. метеози на страници БХ Метео су открили да ће викенд обиљежити јачање јужине уз већином умјерен до локално на ударе јак југо. 

Недим Сладић

Временска прогноза

