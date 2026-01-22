Хладна јануарска агонија се завршава овај викенд

22.01.2026
16:24
Коментари:0
"Што сте се жалили на лед и снијег, жалили сте се", поручио је Сладић.
Најпознатији бх. метеоролог Недим Сладић открио је да се троседмична "агонија" са снијегом и ледом завршава овог викенда.
"Што сте се жалили на лед и снијег, жалили сте се", поручио је Сладић.
Уз постепено јачање југа током суботе и јачу кишу у недјељу услиједити ће топљење.
Друштво
Више од 400 узорака меса у БиХ пало на анализама
До понедјељка, бјелкасто-сиву подлогу мијења зелена.
И бх. метеози на страници БХ Метео су открили да ће викенд обиљежити јачање јужине уз већином умјерен до локално на ударе јак југо.
Најновије
Најчитаније
17
55
17
49
17
47
17
42
17
40
Тренутно на програму