Logo
Large banner

Чешка: Ухапшена особа због сумње на шпијунажу за Кину

Извор:

СРНА

22.01.2026

16:58

Коментари:

0
Чешка: Ухапшена особа због сумње на шпијунажу за Кину
Фото: cottonbro studio/Pexels

Чешка полиција саопштила је да је ухапсила особу осумњичену за сарадњу са кинеским обавјештајним службама, без навођења детаља.

Против ухапшене особе, која је приведена у суботу, покренут је кривични поступак.

Чешки медијски портали преносе да је ухапшена особа кинески држављанин који је радио као акредитовани новинар у Чешкој.

Више јавно тужилаштво у Прагу, које води случај, није одговорило на захтјев за коментар, као ни Амбасада Кине у Прагу.

Подијели:

Тагови:

Кина

Чешка

ухапшен мушкарац

Шпијунирање

шпијунажа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ко је номинован за оскар 2026 номинација oscar 2026

Култура

Објављене номинације за Оскара: Доминација једног филма

1 ч

0
Упозорење за Балканце у Њемачкој: Нова превара празни рачуне

Свијет

Упозорење за Балканце у Њемачкој: Нова превара празни рачуне

1 ч

0
Вулић: Реформска агенда квалитетна и обећава перспективни развојни пут

БиХ

Вулић: Реформска агенда квалитетна и обећава перспективни развојни пут

1 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Повећан број возила на прелазима Градишка и Велика Кладуша

1 ч

0

Више из рубрике

Упозорење за Балканце у Њемачкој: Нова превара празни рачуне

Свијет

Упозорење за Балканце у Њемачкој: Нова превара празни рачуне

1 ч

0
Заплијењен танкер из Русије

Свијет

Француска заплијенила танкер из Русије

1 ч

1
Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

Свијет

Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

1 ч

0
Гренланд

Свијет

Трамп: Ако лоши момци почну да пуцају...

1 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

01

Неуролози упозоравају: 8 симптома које никада не смијете игнорисати

18

00

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner