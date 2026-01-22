Чешка: Ухапшена особа због сумње на шпијунажу за Кину

Извор:
СРНА
22.01.2026
16:58
Коментари:0
Чешка полиција саопштила је да је ухапсила особу осумњичену за сарадњу са кинеским обавјештајним службама, без навођења детаља.
Против ухапшене особе, која је приведена у суботу, покренут је кривични поступак.
Чешки медијски портали преносе да је ухапшена особа кинески држављанин који је радио као акредитовани новинар у Чешкој.
Више јавно тужилаштво у Прагу, које води случај, није одговорило на захтјев за коментар, као ни Амбасада Кине у Прагу.
