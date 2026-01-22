Вулић: Реформска агенда квалитетна и обећава перспективни развојни пут

Извор:
Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ сматра да је Реформска агенда квалитетна и да има обрисе агенде која обећава перспективан развојни пут БиХ који поштује конститутивност три народа у два ентитета, изјавила је шеф Клуба Сања Вулић.
Вулићева је истакла да је на данашњем засједању Реформска агенда најбитнија тачка дневног реда, нагласивши да је СНСД дао изузетно велики допринос када је у питању европски пут БиХ.
"Клуб СНСД ће апсолутно слиједити став наших колега из Савјета министара", рекла је Вулић и подсјетила да су министри подржали и великим дијелом учествовали у креирању Реформске агенде у координацији са ентитетским владама.
Указала је да су се у СНСД-у увијек залагали за дијалог и договор, подсјетивши да су из тог дијалога и договора произашли многи европски закони чији су креатори били министри из реда СНСД-а.
"Стога смо имали изузетан допринос не само европском путу БиХ него и Реформској агенди, тако да морам рећи да смо поносни на наше колеге, а највећа захвалност замјенику предсједавајуће Савјета министара Сташи Кошарцу и наравно свим нашим министрима у Влади Републике Српске", рекла је Вулићева.
Она је истакла да се тимски радило како би се заштитили интереси свих оних који живе у Републици Српској и поштовало слово, а не дух Дејтона.
