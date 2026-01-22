Logo
Large banner

Вулић: Реформска агенда квалитетна и обећава перспективни развојни пут

Извор:

СРНА

22.01.2026

16:52

Коментари:

0
Вулић: Реформска агенда квалитетна и обећава перспективни развојни пут
Фото: АТВ

Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ сматра да је Реформска агенда квалитетна и да има обрисе агенде која обећава перспективан развојни пут БиХ који поштује конститутивност три народа у два ентитета, изјавила је шеф Клуба Сања Вулић.

Вулићева је истакла да је на данашњем засједању Реформска агенда најбитнија тачка дневног реда, нагласивши да је СНСД дао изузетно велики допринос када је у питању европски пут БиХ.

"Клуб СНСД ће апсолутно слиједити став наших колега из Савјета министара", рекла је Вулић и подсјетила да су министри подржали и великим дијелом учествовали у креирању Реформске агенде у координацији са ентитетским владама.

Указала је да су се у СНСД-у увијек залагали за дијалог и договор, подсјетивши да су из тог дијалога и договора произашли многи европски закони чији су креатори били министри из реда СНСД-а.

"Стога смо имали изузетан допринос не само европском путу БиХ него и Реформској агенди, тако да морам рећи да смо поносни на наше колеге, а највећа захвалност замјенику предсједавајуће Савјета министара Сташи Кошарцу и наравно свим нашим министрима у Влади Републике Српске", рекла је Вулићева.

Она је истакла да се тимски радило како би се заштитили интереси свих оних који живе у Републици Српској и поштовало слово, а не дух Дејтона.

Подијели:

Тагови:

Сања Вулић

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гранични прелаз Градишка

Друштво

Повећан број возила на прелазима Градишка и Велика Кладуша

1 ч

0
Заплијењен танкер из Русије

Свијет

Француска заплијенила танкер из Русије

1 ч

1
Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

Свијет

Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

1 ч

0
Парис Хилтон снимак

Сцена

"Једна ноћ у Паризу": Парис Хилтон о експлицитном снимку

1 ч

0

Више из рубрике

Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

БиХ

Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

3 ч

0
Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

БиХ

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

3 ч

0
ПД ПС БиХ: На дневни ред додато расписивање конкурса за именовање члана ЦИК-а

БиХ

ПД ПС БиХ: На дневни ред додато расписивање конкурса за именовање члана ЦИК-а

4 ч

0
Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

БиХ

Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

17

40

Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner