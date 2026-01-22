Logo
Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

22.01.2026

12:52

Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланици Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ почели су сједницу на којој ће разматрати Реформску агенду БиХ.

Ријеч је о документу који су већ прихватили Савјет министара, те владе Републике Српске и Федерације БиХ и који је позитивно оцијенила Европска комисија.

Реформска агенда садржи 113 мјера, те представља кључни корак за добијање 976,6 милиона евра из оквира Инструмента ЕУ за реформе и раст.

Пред посланицима Представничког дома налази се и Приједлог закона о измјени Закона о ПДВ-у са захтјевом за разматрање по хитном поступку, чији је предлагач посланик Наше странке Мија Карамехић-Абазовић.

Намјера предложене измјене је да игре на срећу буду уврштене у систем индиректног опорезивања у БиХ.

На дневном реду је и Приједлог закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ за који предлагачи Милан Дуновић, Златан Бегић и Влатко Главаш такође траже да буде разматран по хитном поступку.

Према образложењу предлагача, важећи Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ не прати реални ниво одговорности, сложености и тржишне вриједности послова које обавља информатичко особље са средњом школском спремом због чега нико са високом школском спремом не жели да се пријави на конкурсе.

Посланици ће разматрати и захтјев Заједничке комисије за административне послове да Приједлог закона о измјени Закона о спречавању сукоба интереса у институцијама на нивоу БиХ буде разматран по хитном поступку, те Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Агенцији за истраге и заштиту у првом читању чији је предлагач посланик Јасмин Емрић.

У првом читању требало би да буду разматрани Приједлог закона о допунама Кривичног закона БиХ, Приједлог закона о измјени и допуни Закона о полицијским службеницима БиХ, те Приједлог закона о државној имовини.

Приједлогом закона о допунама Кривичног закона БиХ, чији је предлагач посланик НиП-а Нихад Омеровић, превдиђа се увођење новог кривичног д‌јела - напад на повратника.

Према предложеном дневном реду, посланици би требали да се изјасне о извјештајима о финансијској ревизији институција БиХ за 2024. годину, те извјештају о раду Савјета министара за 2024. годину.

На дневном реду је и именовање Алена Халепа за директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.

Predstavnički dom parlamenta BiH

