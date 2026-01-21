Logo
Додик о апелацији Суду у Стразбуру: Њемачке судије сигурно неће гласати против Шмита

21.01.2026

21:31

Коментари:

0
Додик о апелацији Суду у Стразбуру: Њемачке судије сигурно неће гласати против Шмита
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да ће његов тим одбране уложити апелацију Европском суду за људска права у Стразбуру на пресуду Суда БиХ, али је истакао да се правосуђу и систему одлучивања данас не може вјеровати јер је све исполитизовано.

"Улаже се нека апелација... Нама то треба да испунимо формалности да би поново вратили ствар на политички ниво", рекао је Додик за РТРС и додао да ће се политички ниво гледати у наредним мјесецима.

Он је навео да у том суду имају и њемачке судије које, како је рекао, сигурно неће гласати против Кристијана Шмита.

"И ми то знамо иако би требало да виде да ли је нешто правно у реду", додао је Додик.

Ријеч је о пресуди БиХ којом је Додик осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због непоштовања одлука Кристијана Шмита.

