Додик добио позив од Американаца

Извор:
АТВ
19.01.2026
18:56
Коментари:4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик потврдио је за АТВ да је добио позив од два америчка конгресмена да посјети САД у фебруару.
"Добио сам позив од два конгресмена да дођем у Америку 6-7 фебруара. Имам проблем јер су ти поновљени избори 8. фебруара, а хоћу да будем ту тог датума. Да ови спекуланти не могу да кажу ево га напустио је, не, ако одем, отићи ћу сигурно на један-два дана. Да мало проиграм ту ситуацију. Они нека мисле шта хоће", рекао је Додик.
Он поручује да још није донио одлуку и да за четири дана путује у Израел.
"За четири дана путујем у Израел гдје ћу имати важне састанке са предсједником Израела, са премијером Нетанјахуом, са низом министара у Влади, са важним људима из јеврејског свијета који се једном годишње окупљају на конференцији у Јерусалиму која је посвећена позицији Јевреја у свијету. Треба рећи да су они као народ веома присутни на мјестима одлучивања каква је Америка и да је важно да ту будем" рекао је Додик за АТВ.
Он истиче да је важно што је рехабилитован однос са Америком.
"Битно смо рехабилитовали однос са Америком. Многи су покушали да виде мистификацију. Ми смо с њима играли на фер начин. И кад је Трамп био први пут ми смо га подржали, за то се знало. Добио сам позив да присуствујем његовој инаугурацији, али ми је стара администрација два дана прије увела санкције. За вријеме Трампа су, сада то знамо, потпуно мимо статистика држали те санкције мени и нашим људима, тако да они који су о томе одлучивали нису могли то ни да виде. Трамп је у једном моменту када је дошао, неко му је подвалио да потпише па су рекли ево и Трамп је. Сада смо ми трагали за тим гдје је требало да се нађе, па су све те санкције скинуте. Били смо отпочетка транспарентни, лично сам подржавао Трампа и радио бих то и да није скинуо санкције. Радио сам то и у његовом првом мандату. Мислим да је он рјешење и за нас и за Америку. Наставио је то да живи на тај начин. Чуло се да постоји неки Додик. Искрен сам био јер сам очекивао другачији однос. Од прошле администрације имали смо само погром и сахрану Републике Српске. Сада није све добро, није све рашчишћено од нереда које су направили претходници, али нам је нешто лакше у свему томе. Онда спекулације: шта је дао? Ништа нисам дао. Зар мислите да то тако функционише? Мала Република Српска може нешто значајно да да Америци. Имају људи право да спекулишу и лажу. Имате пресуђене лажове, Вукановић је пресуђено лажов. И онда дође и држи нама предавање шта се дешава", каже Додик.
