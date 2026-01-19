Logo
Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

АТВ

19.01.2026

15:14

4
Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља
Премијер Републике Српске Саво Минић и министри у новоизабраној Влади Српске положили су заклетву у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци.

Минић и министри положили су синоћ свечану заклетву у Народној скупштини Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске изабрала је ноћас нову Владу у којој је пет нових имена у односу на прошли сазив.

Минић је синоћ изразио задовољство избором нове Владе, истакавши да је очувана стабилност институција.

Ово је 19. сазив Владе Републике Српске.

