Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

Извор:
АТВ
19.01.2026
15:14
Премијер Републике Српске Саво Минић и министри у новоизабраној Влади Српске положили су заклетву у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци.
Минић и министри положили су синоћ свечану заклетву у Народној скупштини Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске изабрала је ноћас нову Владу у којој је пет нових имена у односу на прошли сазив.
Минић је синоћ изразио задовољство избором нове Владе, истакавши да је очувана стабилност институција.
Ово је 19. сазив Владе Републике Српске.
