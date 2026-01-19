Договорили се Руси и Мађари око НИС-а

Извор:
Министарка рударства и енергетике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић изјавила је да је постигнут договор између руске и мађарске стране, који би требало да доведе до повољног исхода у процесу трансформације Нафтне индустрије Србије (НИС).
"МОЛ и Гаспромњефт договорили основне одредбе будућег купопродајног уговора за НИС који ће бити упућен америчкој администрацији на одлучивање, Србија успела у преговорима да повећа власништво пет одсто", изјавила је министарка.
Ова изјава долази након вишемјесечних интензивних разговора и неизвјесности око будућности НИС-а, који су додатно појачани геополитичким притисцима, санкцијама према руским енергетским компанијама и растућим интересовањем Европске уније за власничку и управљачку структуру стратешких енергетских система у региону.
"То је нешто што је био захтјев америчке администрације и као такав ће бити упућен америчкој администрацији на одлучивање. Оно што је битно је да је Србија успјела да у тим преговорима побољша своју позицију у односу на 2008. годину када смо остали испод 30 одсто власништва, а то је да наше власништво у Нафтној индустрији Србије повећамо у будућности за 5 одсто и дођемо до броја акција који ће нам омогућити већа права одлучивања у скупштини акционара", рекла је Ђедовић Хандановић.
Министарка је навела да је Србија у преговорима успела да повећа свој власнички удио у НИС-у за пет одсто, чиме је додатно ојачала своју позицију у тој стратешкој компанији.
„Оно што је такође важно јесте да је Србија успјела да побољша своју позицију у односу на 2008. годину, када смо остали испод 30 одсто власништва. Договорено је да у будућности повећамо удио у Нафтној индустрији Србије за пет одсто и дођемо до броја акција који ће нам омогућити већа права одлучивања у Скупштини акционара, прије свега ради заштите интереса наших грађана“, рекла је министарка.
Када је ријеч о партнерима из Уједињених Арапских Емирата, Ђедовић Хандановић је истакла да се очекује и њихово учешће у будућем купопродајном уговору, чиме би се додатно диверзификовала власничка структура НИС-а.
