Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

Извор:

РТС

19.01.2026

11:40

Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

Пожар који је избио на крову зграде Специјалног суда у Устаничкој улици је угашен. Ватру је гасио велики број ватрогасних екипа, а запослени су безбједно евакуисани из зграде.

Како се наводи у саопштењу МУП-а, пожар је пријављен у 08.21 часова, а припадници ватрогасно-спасилачких јединица стигли су на лице мјеста у 08.25 часова. Утврђено је да се дим појавио на посљедњој етажи објекта, гдје је дошло до задимљавања више канцеларија, након чега је интервенција одмах започета.

беба

Градови и општине

Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Одмах по избијању дима активирани су безбједносни протоколи, а запослени који су се налазили у згради су безбједно евакуисани.

Према подацима медицинских служби, нема повријеђених и нико није затражио помоћ љекара због удисања дима.

На интервенцији су били ангажовани припадници ватрогасно-спасилачких јединица Вождовац, Стари град, Звездара и Нови Београд, укупно 35 ватрогасаца-спасилаца са 11 возила, саопштено је из МУП-а.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа

- Ситуација је стављена под контролу, а ватрогасци настављају рад на проветравању просторија и контроли плафонског и кровног дијела објекта - истиче се у саопштењу.

Тагови:

Specijalni sud

Београд

пожар

