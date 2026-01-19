Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

Извор:
19.01.2026
Пожар који је избио на крову зграде Специјалног суда у Устаничкој улици је угашен. Ватру је гасио велики број ватрогасних екипа, а запослени су безбједно евакуисани из зграде.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, пожар је пријављен у 08.21 часова, а припадници ватрогасно-спасилачких јединица стигли су на лице мјеста у 08.25 часова. Утврђено је да се дим појавио на посљедњој етажи објекта, гдје је дошло до задимљавања више канцеларија, након чега је интервенција одмах започета.
Одмах по избијању дима активирани су безбједносни протоколи, а запослени који су се налазили у згради су безбједно евакуисани.
Према подацима медицинских служби, нема повријеђених и нико није затражио помоћ љекара због удисања дима.
На интервенцији су били ангажовани припадници ватрогасно-спасилачких јединица Вождовац, Стари град, Звездара и Нови Београд, укупно 35 ватрогасаца-спасилаца са 11 возила, саопштено је из МУП-а.
- Ситуација је стављена под контролу, а ватрогасци настављају рад на проветравању просторија и контроли плафонског и кровног дијела објекта - истиче се у саопштењу.
