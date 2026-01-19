Жељка Цвијановић упутила саучешће шпанском краљу, премијеру и народу Шпаније

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поводом тешке жељезничке несреће која је однијела невине животе и изазвала дубоку тугу, упутила је телеграм саучешћа краљу Фелипеу Шестом, премијеру Педру Санчезу и народу Шпаније.
"Дијелимо бол са породицама које су изгубиле своје најмилије и упућујемо најискреније саосјећање свима који су повријеђени. У овим тешким и болним тренуцима, наше мисли су са грађанима Шпаније, чија снага, јединство и солидарност представљају извор утјехе пред овом тешком трагедијом", истакла је Цвијановић.
У жељезничкој несрећи у Шпанији, када су два воза искочила из шина, погинуло је најмање 39 особа, а број повређених повећан је на 73, од којих је 24 у тешком стању.
Несрећа се догодила синоћ у граду Адамус, када је воз из Малаге за Мадрид искочио из шина и упао на сусједни колосјек гдје се налазио воз који је из Мадрида ишао за Уелву, што је довело до тога да и тај воз искочи из шина.
