Минић: Захвалност генералу Лугоњи за огроман допринос одбрани Српске

19.01.2026
09:33
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да га је погодила вијест о смрти генерала Војске Републике Српске Марка Лугоње и да остаје захвалност за огроман допринос одбрани Републике Српске.
"Породици, пријатељима и саборцима упућујем искрено саучешће. Нека му је вјечна слава и хвала!", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Пензионисани генерал-потпуковник Војске Републике Српске Марко Лугоња преминуо је у 75. години у Београду.
Генерал Лугоња био је један од кључних обавјештајаца Војске Републике Српске.
