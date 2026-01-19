Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења

Извор:
СРНА
19.01.2026
10:59
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин традиционално се окупао у леденој води поводом Богојављења, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Владимир Путин се, као и сваке године, традиционално окупао. Богојављење је за њега, као и за све православце који раде у Кремљу, велики празник. Тај обред многи поштују", рекао је Песков.
Шеф Руског фонда за директна улагања и специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев објавио је видео-снимак на којем је Путин приказан како традиционално три пута зарања у ледену воду.
Осим Путина, синоћ се поводом Богојављења у леденој води традиционално окупао и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко.
Хроника
Бањалучанин нашао коверту с парама и задржао: Полиција га ухапсила
Православци широм свијета, укључујући Србе, прослављају данас Богојављење, празник крштења Исуса Христа којим је почела његова мисија и проповиједање хришћанске вјере.
Исуса Христа је на ријеци Јордан крстио Јован Крститељ који је крштава људе, припремајући их тако за долазак Месије.
Предање каже да је Јован препознао Месију у Исусу који је дошао на Јордан да се крсти, а јеванђелисти су записали његове ријечи: "Ти треба мене да крстиш, а ти долазиш мени".
Богојављење је један од највећих хришћанских празника, јер се сматра да су се у тренутку крштења први пут заједно појавили Отац, Син и Дух Свети, чиме је први пут објављена тајна Свете Тројице који су постали симбол вјере.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму