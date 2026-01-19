Logo
Large banner

Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења

Извор:

СРНА

19.01.2026

10:59

Коментари:

0
Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин традиционално се окупао у леденој води поводом Богојављења, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Владимир Путин се, као и сваке године, традиционално окупао. Богојављење је за њега, као и за све православце који раде у Кремљу, велики празник. Тај обред многи поштују", рекао је Песков.

Шеф Руског фонда за директна улагања и специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев објавио је видео-снимак на којем је Путин приказан како традиционално три пута зарања у ледену воду.

Осим Путина, синоћ се поводом Богојављења у леденој води традиционално окупао и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Бањалучанин нашао коверту с парама и задржао: Полиција га ухапсила

Православци широм свијета, укључујући Србе, прослављају данас Богојављење, празник крштења Исуса Христа којим је почела његова мисија и проповиједање хришћанске вјере.

Исуса Христа је на ријеци Јордан крстио Јован Крститељ који је крштава људе, припремајући их тако за долазак Месије.

Предање каже да је Јован препознао Месију у Исусу који је дошао на Јордан да се крсти, а јеванђелисти су записали његове ријечи: "Ти треба мене да крстиш, а ти долазиш мени".

Богојављење је један од највећих хришћанских празника, јер се сматра да су се у тренутку крштења први пут заједно појавили Отац, Син и Дух Свети, чиме је први пут објављена тајна Свете Тројице који су постали симбол вјере.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Бањалучанка нашла коверту с парама и задржала: Полиција је ухапсила

2 ч

0
Дјевојка у празничној депресији

Здравље

Данас је најдепресивнији дан у години: Овај понедјељак је критичан због више разлога

2 ч

0
Јапанска премијерка распушта парламент

Свијет

Јапанска премијерка распушта парламент

2 ч

0
Полиција одузела трептаче од возача аудија

Градови и општине

Полиција одузела трептаче од возача аудија

2 ч

0

Више из рубрике

Јапанска премијерка распушта парламент

Свијет

Јапанска премијерка распушта парламент

2 ч

0
Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Свијет

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

2 ч

0
Доналд Трамп је упутио језиву поруку

Свијет

Доналд Трамп је упутио језиву поруку

2 ч

1
Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку

Свијет

Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner