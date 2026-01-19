Logo
Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

19.01.2026

Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Најмање 39 људи погинуло је у жељезничкој несрећи у Шпанији, а предсједник државне жељезничке компаније Ренфе Алваро Фернандез Ередиа изјавио је да је људска грешка практично искључена.

"Људска грешка је практично искључена. Ако машиновођа направи грешку, систем је сам исправља. Немојмо спекулисати, сачекајмо истрагу", рекао је Ередиа у емисији "Лас Мананас" на РНЕ-у.

Додао је:

"То је несрећа под чудним околностима", признао је званичник Ренфеа, који сматра да је "веома тешко доћи до закључка у кратком временском периоду".

"Мораћемо да сачекамо анализу црних кутија и истражну комисију"

Предсједник Генералног савјета званичних инжењерских комора, Сезар Франко, у емисији "Лас Мананас" на РНЕ-у, истакао је "сложеност" жељезничке несреће у Адамузу, наглашавајући да за сада постоје само "хипотезе" и да "нема званичних закључака", што ће потрајати.

Он је говорио о неколико хипотеза које треба анализирати, а које се односе на скретнице на улазу у Адамуз, аутоматске системе и људски фактор.

Код других несрећа, хипотезе су често "јасније", али у овом случају се ради о "равном дијелу пруге, при не превеликој брзини и возу који је релативно нов".

"Мораћемо да сачекамо анализу црних кутија и истражну комисију", поручио је.

Цивилна гарда шаље стручњаке за ДНК и отиске прстију

Агенти Централног тима за истрагу мјеста злочина Цивилне гарде, специјализовани за анализу ДНК и отисака прстију, већ су на мјесту озбиљног судара два воза ове нед‌јеље како би убрзали идентификацију погинулих.

Број погинулих тренутно износи 39.

Према Цивилној гарди, тим укључује стручњаке који су раније учествовали у истој операцији током недавне олује.

Цивилна гарда је тренутно распоредила више од 220 људи, укључујући припаднике Јавне безбједности, Саобраћајне и Резервне и Безбједносне групе (ГРС), између осталих, као и хеликоптер и неколико дронова, преноси "б92".

Шпанија

