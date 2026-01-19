Дјечак (2) доживио мождану смрт након операције: Родитељи се надали чуду, криве љекаре за немар

Извор:
19.01.2026
Мали Денис, дјечак од само двије и по године, који је доживио мождану смрт након операције у Окружној болници у Констанци, преминуо је синоћ у болници Григоре Александреску у Букурешту. Скоро мјесец дана дијете је одржавано у животу само уз помоћ апарата, док су се родитељи молили за чудо и покушавали да добију одговоре. Породица оптужује љекаре за немар и најављује да ће тужити болницу.
Денис је био мождано мртав више од три недјеље. Малишанин је дисао само уз помоћ апарата. Међутим, синоћ је дјечаково срце отказало.
Дениса су родитељи довели на хитну помоћ болнице у Констанци, у ноћи између 17. и 18. децембра. Био је хоспитализован, а након низа тестова, сљедећег дана, у 11:30, подвргнут је операцији, хируршкој интервенцији која је трајала пет сати, кажу родитељи. Пошто се стање малишана брзо погоршавало, породица је затражила хитан премјештај.
По доласку у Букурешт, у болницу Григоре Александреску, љекари су потврдили најгоре страхове родитеља. Скоро мјесец дана, јадни људи су се надали чуду.
"Утврђено је да постоји и активни церебрални едем, који је, какав је био, био неповратан и од тог тренутка нам је речено да су шансе за преживљавање малишана близу нуле и десни пнеумоторакс, на десном плућном крилу. Дијагнозе које нисмо знали из Констанце", изјавио је отац дјетета.
Породица оптужује љекаре у Окружној болници у Констанци за немар и вјерује да би малишан имао шансу да живи да их љекари и медицинске сестре нису игнорисали.
"Речено нам је да је дијете у веома тешком стању и да је то све што могу да нам кажу", рекао је отац дјетета.
Огорчење ожалошћених родитеља је још веће јер кажу да се нико од надлежних није заинтересовао за њихову судбину посљедњих недјеља.
"Нико није контактирао родитеље да их пита да ли им је потребна подршка, да ли им је потребна помоћ. Обавијестили смо АНСМЦ, одакле чекамо да видимо да ли су медицински протоколи поштовани и како тачно. Такође смо обавијестили ДСП. У овом тренутку чекамо одговоре од власти", рекао је Гиулфер Исмаил, адвокат породице.
У сличној ситуацији је Анка, шестогодишња дјевојчица, која је такође доживјела мождану смрт након апендектомије у истој болници у Констанци. Само десет минута након операције, дијете је доживјело кардиореспираторни застој. И она је пребачена у Букурешт, а њено стање је и даље подједнако озбиљно.
